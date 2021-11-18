掃把哥遭噴霧洗臉13秒KO！影片是假的　周球哥社維法送辦GG了

記者唐詠絮／彰化報導

昨日網路又流傳一段行車糾紛「彰化手持不知什麼VS掃把」，駕駛手持不明噴霧反擊，攔車者落荒而逃，讓網友不禁直呼「各地戰況激烈」，據《ETtoday網搜小組》追查這則影片是由網紅周球哥所製作、拍攝，並在IG限時動態上傳，由於影片沒有註明「宣導」內容造假又涉及暴力，讓外界解讀彰化治安敗壞，已將周球哥依違反社會秩序維護法移送簡易法庭。

▲駕駛追了出去，持噴霧壓制攔車惡煞。（圖／翻攝自臉書社團／記者爆料網-公開版）

繼台中接連傳出多起暴力案件，網路出現一則發生在新北市汐止一段30秒行車糾紛畫面，可見騎士以辣椒水優勢壓制持棍棒的駕駛，引發熱烈討論，昨日深夜有民眾在臉書爆料Po文「彰化手持不知什麼VS掃把」，影片內容為2部自小客車疑發生行車糾紛，前車掃把男下車挑釁反遭噴霧落荒而逃，引發網友議論不休。

鹿港分局獲知後即成立專案小組調查，並聯絡PO文的民眾於本(18)日下午13時45分至分局說明，經初步了解該影片內容並非實際發生行車糾紛，係PO文者與朋友鑑於近來有多起行車糾紛導致鬥毆行為，故自拍糾紛的模擬影片，想籍此呼籲車友如發生糾紛案件，勿火氣那麼大。

警方指出，該影片未註明宣導，且內容涉及暴力，易引起社會大眾恐慌，加上此行為已涉及散佈謠言，足以影響公共的安寧，觸犯社會秩序維護法63條第1項第5款，處3日以下拘留或3萬元以下罰鍰，將移請地方法院簡易庭裁定。

最後，警方籍此個案提出呼籲，民眾使用通訊軟體，遇不實訊息切勿再次傳播，更不可抱持好玩心態捏造事實，造成他人恐慌不安，此行為輕則處以行政罰鍰，重則觸犯刑事法律，不可不慎；警方再次提醒，如屬真實行車糾紛暴力案件，警方亦絕不寬貸，依法嚴辦。

記者也在周球哥的臉書留言，至發稿前他沒有進一步回訊。

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