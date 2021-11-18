性侵累犯就「化學閹割」！巴基斯坦國會通過新法　嚴懲性暴力

▲巴基斯坦去年9月發生法籍婦女遭集體性侵案件點燃全國怒火，大學生也上街示威。（圖／達志影像／newscom）

記者詹雅婷／綜合外電報導

巴基斯坦國會17日通過一項反性侵法案，允許對性侵犯加速定罪及重刑，包括化學閹割（chemical castration）。依據該法，觸犯集體性侵罪的被告將判處死刑或無期徒刑，而屢犯者可能將被施以化學閹割。

綜合CNN等外媒報導，依據新法，巴基斯坦政府必須在全國各地設置特別法庭，加快性侵案件審理，確保能迅速且最好在4個月內得出裁決結果。此外，政府必須建立全國性犯罪者資料庫，保護性侵受害者的身分資訊等。

依據該法，觸犯集體性侵罪的被告將判處死刑或無期徒刑，而屢犯者可能將被施以化學閹割。化學閹割是利用藥物減少性慾或性衝動，在美國部分州、南韓、波蘭、捷克屬於合法刑罰之一。

▲巴基斯坦總理伊姆蘭．汗（Imran Khan）。（圖／路透）

支持該法的活動人士對國會通過此法案表示歡迎，然而批評人士指出，巴基斯坦的性騷擾或性侵案件最終被定罪的占比不到4%。

法律專家表示，該國性侵案通常需要多年時間起訴，且性侵犯往往能逃罪，除了有政治影響因素外，基層司法部門貪腐猖獗則有助性侵犯獲得有利判決。而這種情況也經常讓受害婦女不願站出來，因為害怕遭到警察、甚至親戚們羞辱或迫害。

▲巴基斯坦許多受害婦女不願站出來。（示意圖／達志影像）

事實上，巴基斯坦近年來婦女、孩童性侵案件激增，當地社會對此感到極為憤怒，要求為性侵犯受害者伸張正義的呼聲也越來越高，如今這條新法之所以能催生出來，與去年9月一起性侵案有關。

去年9月，一名法籍人妻開夜車載2名孩子趕路，因沒油而困在第2大城拉哈爾（Lahore）附近一條公路，但就在等待救援期間，一群劫匪打破她的車窗，對方連同大人小孩全部拖進樹林。依據她的說法，她最終在孩子面前被多名男子集體性侵得逞，然而報案後卻被警方暗指應該要為自己的行為負責，引爆全國憤怒。

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