誘黑幫大哥孫女上床　拍性愛影片裸照逼摩鐵嘿咻7次

▲沈姓男子網誘黑幫大哥的17歲的孫女性侵，遭道上兄弟下追殺令。（示意圖／取自pakutaso）

記者黃哲民／台北報導

北市一名已婚沈姓男子冒充婦產科醫師，3年前涉騙一位17歲少女上床，還拍裸照與性愛片脅迫少女持續供他淫辱，少女祖父是已故黑幫大哥，道上兄弟得知消息，放出風聲要抓沈男動私刑，檢警先拘提沈男聲押獲准，台北地院日前依加重強制性交等罪合併判刑11年6月，另依強制罪判刑6月得易科罰金18萬元，可上訴。

判決指出，沈男於2018年7月間，透過交友軟體認識本案當時將滿18歲的少女，攀談得知對方想找醫師當男友，沈男竟隱瞞自己已婚身分，謊稱自己就是國泰醫院婦產科醫師，誘騙少女碰面交往，互動中察覺少女有智能障礙，沈男利用這個弱點，把少女拐進飯店開房性侵得逞，還拍攝2人性愛影片與少女裸照，當成之後繼續欺辱少女的籌碼。

事後少女覺得沈男不是他的菜、打算疏遠，沈男不甘心，以口頭或傳訊息方式，嚇唬少女若不聽話，就要把她的裸照跟性愛影片給人看，沈男更裝模作樣擷取少女就讀學校的網頁，傳給少女暗示有辦法聯繫少女的師長同學。

少女害怕不已，不敢違逆沈男，除聽從沈男指示，自拍多張裸照傳給沈男表示順從，更於同年9月到隔年（2019年）6月，被迫陪沈男到旅館嘿咻至少7次，少女因身心受創、每況愈下，被師長發現異狀、通知少女母親多加留心。

少女母親查看女兒手機，赫見沈男以暱稱「沈浪」的臉書帳號，不斷傳訊息以外流裸照與性愛影片等語脅迫女兒，少女母親急忙問清女兒遭遇後提告，沈男起初還想狡辯，不料少女的爺爺是已故黑幫大哥，道上兄弟聽聞大哥的孫女遭渣男欺負，揚言抓出沈男修理。台北地檢署獲報，指揮警方先一步拘提沈男聲押獲准，暫時保他免遭不測。

全案起訴後，沈男獲准交保但限制出境、出海。北院歷經2年審理，認定沈男共性侵少女8次，日前依加重強制性交、乘機性交等罪，合併判刑11年6月，沈男逼迫少女提供自拍裸照行為，被依強制罪判刑6月、得易科罰金18萬元，可上訴。沈男另被查出與一名17歲少女上床並拍性愛影片，再誘騙一名15歲少女提供自拍裸照，本月初另案被判刑2年6月定讞。