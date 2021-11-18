　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

南投警察兒子涉性侵女同學　監院：查無警方權勢介入吃案

▲▼監察院,監院,國家人權委員會,彈劾,糾正案,行政機關,國定古蹟,原台北州廳,森山松之助。（圖／記者李毓康攝）

▲中華民國監察院。（圖／記者李毓康攝）

記者林銘翰／台北報導

2020年9月有民眾在臉書社團披露，南投縣警察局草屯分局1名巡佐就讀高中的兒子，遭提告性侵同班女學生，並質疑校方及警方沒積極處理。對此，監察院18日指出，調查後查無學校及警方處理過程涉有權勢介入及吃案，但南投縣政府社會溝通、危機處理應變能力不足，促請檢討改進。

監察院社會福利及衛生環境委員會17日通過監察委員葉大華、賴鼎銘、張菊芳所提調查報告，針對南投縣政府社會溝通及危機處理應變能力不足致侵害兒少隱私權，促請南投縣政府督同所屬檢討改進。

監察院18日上午發布新聞稿表示，葉大華、賴鼎銘、張菊芳調查「網路揭露南投某高中生疑涉性侵，遭質疑校方與警方有權勢介入及吃案，引發媒體公審與網路霸凌，嚴重侵害兒少隱私權等情」案，調查發現查無學校及警方處理過程有權勢介入及吃案。

調查報告指出，2018年間甲男涉嫌性侵同班女同學乙女，2020年4月16日乙女才向學校教官說明甲男之行為，學校當天即依規定通報並進行調查，4月19日草屯分局受理性侵害報案後，6月16日將甲男案件移送南投地院少年法庭，經裁定移送檢方偵辦，8月26日學校性平會通過調查報告。

調查報告提及，2020年9月9日署名「安魂彌撒」網民在爆料公社貼文，並開始有網民質疑事情被壓下或警察袒護甲男。監委表示，經審酌相關事證，難以認定該案學校受理性平事件及草屯分局受理性侵害事件，有因為甲父的警職關係，而有權勢施壓及吃案等情事。

不過監委認為，各界不能因有網友曾於Dcard貼文陳述此事而後刪除，在未經查證是否為虛假或錯誤訊息下，就人云亦云臆測警方正在施壓或預備吃案，所以依法制止網友發布相關訊息，貼文者或留言者，除非有足夠證據，否則就不應散布不實訊息。

調查報告指出，但自2020年9月9日起，網路社群平台上陸續出現甲男姓名、照片、就讀學校等個資，南投縣政府社會及勞動處，卻未在第一時間依《兒童及少年福利與權益保障法》等規定，主動出面提醒任意散布該案當事人隱私資訊者的法律責任。

調查報告說，南投縣政府社會及勞動處由草屯分局出面澄清辯解沒有吃案，社群媒體使用者因而開始不滿，出現公審現象，網路怒火延燒多月，形成網路霸凌亂象，並造成政府與網友之間對立。

監委認為，南投縣政府社會及勞動處依法移除違法內容及進行裁罰，雖然於法有據，但在執行過程中未能即時善加運用iWIN機制（網路內容防護機構）及與網路社群平台業者良性溝通，導致加深網路公審亂象，社會溝通及危機處理應變能力不足，南投縣政府應督同所屬檢討改進。

另外，監委調查也發現，有網民將甲男姓名及照片等個資在網路上揭露，南投縣政府社會及勞動處依法請平台業者移除，網友遂以各種改製或重製手法，如藏頭詩、梗圖、迷因圖等揶揄霸凌甲男，形同遊走於法律邊緣。

監委強調，究竟是否構成《兒童及少年福利與權益保障法》第69條「足以識別身分之資訊」，以及何謂網際網路負責人對行為人之行為不具「監督關係」之定義，衛福部應統一解釋。

►想變瘦就穿這件風衣！

ET快訊
增7人接種疫苗後死亡！　這廠牌3人最多
混打已22萬人登記！　這選項最多人勾選
ET民調／「四個不同意」逆勢上漲　僅這2項同意過半
今年莫德納「全數到貨」！　第十批115萬劑今抵台
快訊／第14輪加開混打！明限6小時預約　後天開打
快訊／本土+0　今增3例境外移入
LIVE／混打意願登記16:00收單　陳時中最新說明
「吃到飽始祖」收攤！　撤出南京東路20年老店
快訊／三重交流道車禍1人死亡　南向封閉中
年底3生肖天降橫財！　倒楣鬼還有救「明天做3件事」旺翻
陳冠希41歲「老態現形」！　全網震驚：不敢相信和謝霆鋒同歲
盛唐中醫害慘46人　女病患鉛中毒離世　
台中「一蘭」半夜吃不到！　營業僅限這時段

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

郭昭巖扮《鬼滅之刃》禰豆子　邀柯文哲Cosplay炭治郎當「萬華代言人」

F16V升級接裝有3大意義　蔡英文感謝空軍捍衛空域：我和國人都很安心

開放萊豬進口國安會曾提建言？　顧立雄：有被徵詢意見

官員宣傳公投是「義務」！政院搬法條背書：沒有行政不中立

反萊豬公投案仍處劣勢　行政院：相信多說明、溝通會贏得支持

行政院緊盯物價　水電天然氣瓦斯短期不調漲

台第一座裸體雕像《甘露水》　文化部「重建台灣藝術史」12月經典重現

南投警察兒子涉性侵女同學　監院：查無警方權勢介入吃案

喊「打高端賺到了」挨轟！高嘉瑜認失言　陳揮文嗆：妳是防疫破口

趙立堅怒批《台灣關係法》無效　外交部回擊：沒有民主當然不懂

棍棒哥戰辣椒水騎士互罵3分鐘　互告傷害！結果他先噴26400塊

菜農哭慘！2.5萬顆高麗菜被砍光　11公嬤盜採當場被抓：以為棄收

汐止棒棒哥街頭攔車追打騎士！　遭「辣椒水射臉逆襲」崩潰喊告

陸男躺地板睡覺遭「巨鼠爬肚」！　睜眼一掌拍飛嚇傻：以為是我的狗

貴婦買7萬「有改過大衣」想退貨　大鬧百貨被上銬怒：我要回大陸

孫道存病逝！罹癌「體重降10kg」 享壽72歲...北監：已與家屬確認

玩太大！兄妹實測「額頭拔罐」　她見大瘀血笑到哭：怎麼見人...

吳姍儒未婚夫太帥..吃味「我才是明星！」　婚禮「白紗穿到底」取消二進：好想哭

連千毅以黑衣人照片恐嚇客戶　二審宣判駁回上訴有罪確定！

貴婦大鬧微風遭上銬疑執法過當　警秀密錄器畫面駁：有先告知權益

郭昭巖扮《鬼滅之刃》禰豆子　邀柯文哲Cosplay炭治郎當「萬華代言人」

F16V升級接裝有3大意義　蔡英文感謝空軍捍衛空域：我和國人都很安心

開放萊豬進口國安會曾提建言？　顧立雄：有被徵詢意見

官員宣傳公投是「義務」！政院搬法條背書：沒有行政不中立

反萊豬公投案仍處劣勢　行政院：相信多說明、溝通會贏得支持

行政院緊盯物價　水電天然氣瓦斯短期不調漲

台第一座裸體雕像《甘露水》　文化部「重建台灣藝術史」12月經典重現

南投警察兒子涉性侵女同學　監院：查無警方權勢介入吃案

喊「打高端賺到了」挨轟！高嘉瑜認失言　陳揮文嗆：妳是防疫破口

趙立堅怒批《台灣關係法》無效　外交部回擊：沒有民主當然不懂

增7人接種疫苗後死亡！「所有廠牌」均上榜　莫德納3人最多

象魔力VS郭郁政　運彩開盤看好兄弟

周思潔帶骨灰看電影：我不是瘋子！　體會辛龍傷痛「幾10年都走不出」

戴資穎號召舒跑杯線上跑！　免報名費再送限量背心抽簽名球拍

杜蘭特生涯三分命中數超奈許　美名嘴竟說KD遭厄文背叛

AZ族混打已22萬人登記！　莫德納、BNT「2者都選」最多

莫德納打氣差！陳時中：仍尊重大家意願　次世代疫苗初步規劃曝

春節前夕防疫旅館不足4萬房　交長評：有分流量應足夠

陪探病、長照訪視「篩檢規定」一次看　2條件可免篩！

陸知名女主持工作室遭起訴！開庭公告揭「被告原因」網嚇：這都怎麼了

帶國小女友到摩鐵啪啪被發現！　他積極求情...女方父母：繼續交往

政治熱門新聞

周玉蔻爆料　顏寬恒：到底跟誰選

軍公教調4％！本俸、專業加給、主管加給都算　技工工友也納入

快訊／扯！北市民預約流感疫苗竟打成莫德納

快訊／貴婦7萬風衣退貨不成大鬧微風南山　新北消保官接獲申訴

挺核四朱學恒反核言論被起底　神回應呼喚綠營加入

台北通又出包！議員爆「熊好券不能用」 北市：高流量造成效能消耗

聽完高端混打回應　他氣炸：厚顏部長、無恥廠商

拜登口誤「台灣是獨立的」？　李大維不發一語

ET民調／「四個不同意」逆勢上漲　僅公投綁大選、反萊豬同意過半

沈富雄轟陳時中混帳：拗高端混打不道歉

蔡英文親主持「F-16V接裝典禮」　可掛新一代響尾蛇飛彈戰力提升

快訊／印度返台女「今再PCR又變陰性」

已婚女議員夜會男議員　放閃直擊！霸氣牽手攬牢牢

軍公教調薪4％「雨露均霑」！助理、約聘雇也受惠

更多熱門

相關新聞

誘黑幫大哥孫女上床　逼摩鐵嘿咻7次

誘黑幫大哥孫女上床　逼摩鐵嘿咻7次

北市一名已婚沈姓男子冒充婦產科醫師，3年前涉騙一位17歲少女上床，還拍裸照與性愛片脅迫少女持續供他淫辱，少女祖父是已故黑幫大哥，道上兄弟得知消息，放出風聲要抓沈男動私刑，檢警先拘提沈男聲押獲准，台北地院日前依加重強制性交等罪合併判刑11年6月，另依強制罪判刑6月得易科罰金18萬元，可上訴。

人夫弄到「黑道大哥孫女」G了！遭江湖祭追殺令

人夫弄到「黑道大哥孫女」G了！遭江湖祭追殺令

染疫死亡相驗恐成防疫漏洞　監察院要雙北市府、衛福部檢討

染疫死亡相驗恐成防疫漏洞　監察院要雙北市府、衛福部檢討

少女輟學打工餐廳當砲房！勾多名男顧客啪啪

少女輟學打工餐廳當砲房！勾多名男顧客啪啪

女被爸爸性侵勒死　哥哥一旁把風

女被爸爸性侵勒死　哥哥一旁把風

關鍵字：

監察院葉大華賴鼎銘張菊芳性侵警察之子南投

讀者迴響

熱門新聞

火辣網紅到粉絲家喝茫！1男跟進房「突傳激烈呻吟」

女大生混酒喝掛　他「看10秒」摸胸下場慘

新電視回家拆封膜　悲情夫妻一撕噴3萬元

明年「運勢旺到爆」5生肖出爐！

歐陽娜娜突曝「舅媽2周前過世」罕提歐陽妮妮失聲痛哭

台灣第一例！「新四劑高端戰士」誕生　身體狀況曝光

米砂1個月狂賺300萬！「豪買百萬特斯拉」

母要她別搬去中國　法國妹改住台灣5年：我媽後悔了

夜市男壞壞鄰攤人妻2次　一句話露餡

印度神童最新警告「紅月亮」恐降3災殃

明年3/1起全台「禁養比特犬」

豐年果糖童星爆「一屍兩命」　奪命車禍內幕曝光

華南7姬「脫光辣桌曆」外流　母公司緊急喊卡

羅志祥正式宣告復出！　崩潰「又老又圓」：只剩這部位最大

連千毅「被揭真實月收入」首發聲！

更多

最夯影音

更多
棍棒哥戰辣椒水騎士互罵3分鐘　互告傷害！結果他先噴26400塊

棍棒哥戰辣椒水騎士互罵3分鐘　互告傷害！結果他先噴26400塊
菜農哭慘！2.5萬顆高麗菜被砍光　11公嬤盜採當場被抓：以為棄收

菜農哭慘！2.5萬顆高麗菜被砍光　11公嬤盜採當場被抓：以為棄收

汐止棒棒哥街頭攔車追打騎士！　遭「辣椒水射臉逆襲」崩潰喊告

汐止棒棒哥街頭攔車追打騎士！　遭「辣椒水射臉逆襲」崩潰喊告

陸男躺地板睡覺遭「巨鼠爬肚」！　睜眼一掌拍飛嚇傻：以為是我的狗

陸男躺地板睡覺遭「巨鼠爬肚」！　睜眼一掌拍飛嚇傻：以為是我的狗

貴婦買7萬「有改過大衣」想退貨　大鬧百貨被上銬怒：我要回大陸

貴婦買7萬「有改過大衣」想退貨　大鬧百貨被上銬怒：我要回大陸

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12月起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面