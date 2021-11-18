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人夫扮名醫蹂躪3少女！弄到「黑道大哥孫女」G了…遭江湖祭追殺令

▲桃園市張姓男子被指控對同居女友之女兒性侵，檢方查無違反其意願之行為，偵結不起訴。（示意圖／免費圖庫pixabay）

▲沈男冒充名醫誘騙黑道大哥孫女發生性行為，事後還以裸照威脅，遭江湖祭出追殺令。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者戴若涵／台北報導

新北市一名已婚沈姓男子2018年間，冒充知名婦產科醫師誘騙黑道大哥的16歲孫女小君（化名）發生性行為，還持裸照威脅對方，事後遭江湖祭出追殺令。他事後更被檢警查出，還曾染指過另外2名少女，日前遭法院判刑2年6月定讞。

回顧整起事發經過，沈男2018年間假冒知名婦產科醫師，結識年僅16歲的小君，2人相約間面後發生關係，沈男假稱自己與黑白兩道關係良好，並以裸照威脅小君配合與他上床。而小君母親得知女兒遭性侵、恐嚇後，氣炸報警處理，此外，小君竟是一名黑道大哥的孫女，道上兄弟聽聞消息後，也對沈男祭出追殺令。

檢警進一步調查發現，除了小君受沈男狼爪侵犯外，另外還有2名少女也受害。沈男同年月11月曾用交友軟體結識17歲的小妍（化名），不僅將對方帶往摩鐵發生關係，甚至還偷拍下5段影片，記錄2人的性愛過程。

沈男2019年2月間，再透過交友軟體結識另名少女小沐（化名），並要求對方自拍裸胸、下體的照片，共拿到了62張照片、5段影像檔，但沈男仍不罷休，又要求小沐與他裸體視訊，藉機偷偷截圖29張。同年6月他見小沐不願配合拍裸照後，揚言要公開裸照，告訴小沐母親小沐曾遭他人性侵的事情，藉此取得小沐6張裸照、2段影片。

士林地方法院審理過後，依犯拍攝少年為性交之電子訊號、製造少年為猥褻行為之電子訊號、脅迫使少年製造猥褻行為之電子訊號等罪，判他應執行有期徒刑3年2月。

案經上訴高等法院，法院審酌沈男已與小妍、小沐達成和解，並已依約賠償，犯後有悔意，但小君一案仍在審理期間，沈男卻又犯案，難以期待他會沒有再犯的可能，改判他應執行有期徒刑2年6月，日前最高法院將他的上訴駁回，全案定讞。

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