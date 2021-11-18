熱騰騰最新數據出爐　醫：有沒有看到混打最強？

記者陳俊宏／綜合報導

指揮中心公布第15輪疫苗開放混打。衛福部草屯療養院醫師沈政男分享「熱騰騰的瑞典的實打數據」，他表示，有沒有看到混打是最強？有沒有看到打了6個月以後，疫苗的重症保護力只剩4成多？

沈政男17日在臉書分享這篇瑞典論文，他指出，收集日期為今年1月12日到10月4日，比較84萬2974名配對參與者（打疫苗vs.沒打疫苗），結果發現：

►BNT疫苗效力：92% （15-30天），47% （121-180天），23% （211天以後）

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►Moderna疫苗效力：59% （181天以後）

►AZ疫苗效力：-19% （121天以後）

►混打疫苗效力（AZ+mRNA）：66% （121天以後）



►整體疫苗重症保護力：89% （15-30天），42% （181天以後）

▼台灣COVID-19疫苗接種人口涵蓋率第1劑76.58%、第2劑43.69%。（圖／記者林敬旻攝）

沈政男說，有沒有看到AZ疫苗打了4個月以後，預防感染的效力是負的？有沒有看到混打是最強？有沒有看到打了6個月以後，疫苗的重症保護力只剩4成多？評論疫情與疫苗是一種專業，不是說有醫療背景就可信。

「哥已經盡到一己責任，你若不聽，我也沒辦法了。」沈政男寫道，至於那些因為政治激情，連防疫科學也不相信，連錯誤的疫苗政策都要護航的人，「歹勢，公投結果會讓你們欲哭無淚。政治也是一種科學，只是被你們搞爛了。」

第15輪混打來了，指揮中心公布登記方法，今天（18日）上午10點到下午4點限定6小時，開放18歲以上已接種第一劑AZ疫苗民眾可上網修改登記，可選擇莫德納、BNT，或兩者都有。

►本文獲得沈政男醫師授權。