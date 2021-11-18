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沈富雄轟陳時中混帳部長　拗「高端混打」一句道歉都沒有

記者黃翊婷／綜合報導

因高端疫苗僅獲得4國認可，但並未獲得WHO認證，指揮中心宣布接種高端者若有出國需求，可以混打2劑AZ、BNT或莫德納，掀起各界熱議。前立委沈富雄17日在臉書PO文痛批陳時中連一句道歉都說不出口，「混帳部長一路拗『高端混打』」。

▲▼高端疫苗今日開放施打,台北長庚醫院團隊於台北田徑場設立大型疫苗接種站為民眾施打疫苗,COVID-19疫苗,新冠肺炎,武漢肺炎,接種疫苗,副作用,不良反應,群體免疫,法定傳染病,醫護人員,防護衣,國產疫苗,接種率,防疫,疫情,緩打潮,EUA緊急授權,免疫橋接,中和抗體,保護效力,次蛋白疫苗。（圖／記者李毓康攝）

▲高端疫苗開放混打掀起各界議論。（資料照／記者李毓康攝）

關於接種高端的民眾可以混打2劑AZ、BNT或莫德納，台北市長柯文哲認為，這就是「重打」，因為高端不被國際社會承認。對此，陳時中16日表示，柯文哲的觀點有自己的道理在，「不過在整體疫苗上面，本來就有我們的困難，我們要積極溝通」，政府經過衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）專業討論，認為這是一個變通的方法，不是全部打高端的人都要再打2劑，而是視實際需而定。

前立委沈富雄17日在臉書PO文評論高端混打一事，開頭第一句便是「混帳部長一路拗『高端混打』」，他提到，1個人打4針疫苗到底是「混打」還是「重打」，簡直是荒唐到讓天下人恥笑的議題，「原想不再寫，再寫我都要看不起自己了，但是昨天看到陳時中與賴世葆在立法院的一番詢答，使我欲罷不能！」陳司令官堅持是「混打」，2天下來稍做讓步，承認「重打」也有道理，聽完這番硬拗啼笑皆非，只有怒從心頭起，為國家有此種政務官悲從中來。

▲▼立法院社福衛環委員會 衛福部長陳時中答詢。（圖／記者屠惠剛攝）

▲陳時中認為說是「重打」也有道理。（資料照／記者屠惠剛攝）

沈富雄指出，陳時中的歪理包括，前2針高端在體內所生的抗體仍在，站在抗體的立場，後來2針來自不同疫苗所產生的抗體與尚存的抗體並存，當然是「混打」，但完全是似是而非的胡說八道，為了文過飾非而大言不慚，如此失格的部長竟昂首闊步橫行議場而不以為恥。

沈富雄提到，沒人懷疑高端疫苗會有效產生抗體，甚至還擔心抗體濃度過高，打第3針是否會傷身，前抗體與後抗體同時存在不是問題的重心，去美國無法通關，不是體內的抗體無效，而是打的疫苗在台灣倉促獲得EUA不被美國FDA接受，因此，前面2針在免疫學上，雖然有效，但在美國國境的防疫行政作業上視為無效，這當然等於「白打」，為了通關，必須再打2針認可的疫苗，前2針既是白打，後2針當然是「重打」，從人而不是抗體的角度看，其理至明。

沈富雄認為，為了總統的好高鶩遠，為了政府要爭得「國產疫苗」的面子，甚至為了在疫苗的提供上可以證明有朝一日Taiwan can help，從總統、閣揆、司令官，產、官、學者一體用心，揠苗助長，高估取得美方點頭的能耐，才落得今天如此不堪的下場，「為了掩飾這一路下來的敗筆，沒良知的部長連一句道歉都說不出口，只好一路拗了。」

▼沈富雄臉書全文。（圖／翻攝自Facebook／沈富雄）

沈富雄批陳時中。（圖／翻攝自Facebook／沈富雄）

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