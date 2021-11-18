沈富雄轟陳時中混帳部長　拗「高端混打」一句道歉都沒有

記者黃翊婷／綜合報導

因高端疫苗僅獲得4國認可，但並未獲得WHO認證，指揮中心宣布接種高端者若有出國需求，可以混打2劑AZ、BNT或莫德納，掀起各界熱議。前立委沈富雄17日在臉書PO文痛批陳時中連一句道歉都說不出口，「混帳部長一路拗『高端混打』」。

▲高端疫苗開放混打掀起各界議論。（資料照／記者李毓康攝）

關於接種高端的民眾可以混打2劑AZ、BNT或莫德納，台北市長柯文哲認為，這就是「重打」，因為高端不被國際社會承認。對此，陳時中16日表示，柯文哲的觀點有自己的道理在，「不過在整體疫苗上面，本來就有我們的困難，我們要積極溝通」，政府經過衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）專業討論，認為這是一個變通的方法，不是全部打高端的人都要再打2劑，而是視實際需而定。

前立委沈富雄17日在臉書PO文評論高端混打一事，開頭第一句便是「混帳部長一路拗『高端混打』」，他提到，1個人打4針疫苗到底是「混打」還是「重打」，簡直是荒唐到讓天下人恥笑的議題，「原想不再寫，再寫我都要看不起自己了，但是昨天看到陳時中與賴世葆在立法院的一番詢答，使我欲罷不能！」陳司令官堅持是「混打」，2天下來稍做讓步，承認「重打」也有道理，聽完這番硬拗啼笑皆非，只有怒從心頭起，為國家有此種政務官悲從中來。

▲陳時中認為說是「重打」也有道理。（資料照／記者屠惠剛攝）

沈富雄指出，陳時中的歪理包括，前2針高端在體內所生的抗體仍在，站在抗體的立場，後來2針來自不同疫苗所產生的抗體與尚存的抗體並存，當然是「混打」，但完全是似是而非的胡說八道，為了文過飾非而大言不慚，如此失格的部長竟昂首闊步橫行議場而不以為恥。

沈富雄提到，沒人懷疑高端疫苗會有效產生抗體，甚至還擔心抗體濃度過高，打第3針是否會傷身，前抗體與後抗體同時存在不是問題的重心，去美國無法通關，不是體內的抗體無效，而是打的疫苗在台灣倉促獲得EUA不被美國FDA接受，因此，前面2針在免疫學上，雖然有效，但在美國國境的防疫行政作業上視為無效，這當然等於「白打」，為了通關，必須再打2針認可的疫苗，前2針既是白打，後2針當然是「重打」，從人而不是抗體的角度看，其理至明。

沈富雄認為，為了總統的好高鶩遠，為了政府要爭得「國產疫苗」的面子，甚至為了在疫苗的提供上可以證明有朝一日Taiwan can help，從總統、閣揆、司令官，產、官、學者一體用心，揠苗助長，高估取得美方點頭的能耐，才落得今天如此不堪的下場，「為了掩飾這一路下來的敗筆，沒良知的部長連一句道歉都說不出口，只好一路拗了。」

▼沈富雄臉書全文。（圖／翻攝自Facebook／沈富雄）