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混打意願登記10點開放！限時6小時　符合對象5大QA一次看

▲▼台北市政府實行「北捷專案」，10日在新光醫院團隊設置的科教館接種站安排包括站務、行車、清潔及保全人員等捷運第一線工作人員施打疫苗，莫德納疫苗,COVID-19疫苗,新冠肺炎,武漢肺炎,副作用,不良反應,群體免疫,法定傳染病,醫護人員,防護衣,接種率,防疫,疫情。（圖／記者李毓康攝）

▲中央流行疫情指揮中心宣布，第一劑施打AZ民眾可登記意願，開放混打。（示意圖／記者李毓康攝）

記者張乃文／綜合報導

第15輪混打來了！指揮中心公布登記方法，今（18）上午10點到下午4點限定6小時，開放18歲以上接種AZ疫苗民眾可上網修改登記，可選擇莫德納、BNT，或兩者都有。有關疫苗混打的相關資訊，包括「符合對象」、「登記時間」、「施打後注意事項」等，《ETtoday新聞雲》整理5大QA供民眾參考。

Q1：誰可登記混打？登記時間？

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中央流行疫情指揮中心宣布，開放已接種第一劑AZ疫苗18歲以上民眾進行混打意願登記，「COVID-19公費疫苗預約平臺」將於11/18上午10時至下午4時開放，若第二劑疫苗有混打意願民眾，可依意願選擇BNT或莫德納疫苗或兩者皆選

指揮中心說明，第二劑無混打意願，仍選擇接種AZ疫苗之民眾，無需再進行意願登記修改；並提醒，目前僅開放已接種第一劑AZ疫苗民眾進行混打意願登記，若第一劑非接種AZ疫苗，或已完成兩劑疫苗接種者，本次意願登記開放時間暫不開放疫苗混打調查，後續將視疫苗政策滾動調整開放。

Q2：如果我已經預約第14期AZ，還可以取消不打，改登記混打嗎？

指揮中心發言人莊人祥強調，如果已經預約第14期AZ的民眾，「無法意願登記」，目前開放僅針對施打過第一劑為AZ且沒有預約者。他也說，若成功預約後沒有前往接種，第15期開放時，就無法預約，照慣例會停一期，只能等待未來機會。

▲▼台北市花博疫苗接種站,花博爭豔館,施打疫苗,COVID-19疫苗,新冠肺炎,武漢肺炎,接種疫苗,副作用,不良反應,群體免疫,法定傳染病,醫護人員,防護衣,AZ疫苗,接種率,防疫,疫情,緩打潮,花博接種站。（圖／記者李毓康攝）

▲台大混打研究結果顯示，AZ+莫德納混打抗體反應比2劑AZ高。（圖／記者李毓康攝）

Q3：混打疫苗效果真的比較好？

衛福部傳染病防治醫療網中區指揮官黃高彬指出， 目前新冠疫苗主要分成三大類，第一是mRNA疫苗，對於中和抗體的產生較好，另一種則是以病毒當載體疫苗，如：AZ，對T細胞免疫反應較好；另外則是次單位蛋白疫苗，像是高端及聯亞。原則上第一劑是施打AZ者，第二劑建議以mRNA疫苗，因為AZ對於T細胞免疫反應好，而中和抗體較差，第二劑若打mRNA，兩款就有「互補作用」。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞也提供台大醫院AZ、莫德納混打研究期中報告，結果顯示AZ+莫德納混打抗體反應比2劑AZ高，和2劑莫德納相當，混打間隔8週者效果最佳且副作用較少；但如果單看副作用，混打會比2劑AZ要稍高，如果擔心副作用建議可以考慮打2劑AZ。

Q4：混打疫苗怎麼選？我要混打嗎？

黃高彬建議，假如要混打的民眾，可以年齡區分，30歲以下第二劑可選擇BNT，因為mRNA疫苗會有心肌炎和心包膜炎，大部分發生在30歲以下的年輕人，且BNT施打劑量是30微克、莫德納則是100微克，心肌炎發生比率來說，莫德納會是BNT的2倍；而30歲以上就可選擇莫德納。

Q5：混打後有哪些注意事項、安全性沒問題嗎？

黃高彬說，mRNA疫苗的副作用通常會發生在第二劑，第一劑施打AZ後，若第二劑是選擇混打mRNA疫苗，等同是施打第一劑的mRNA，因此副作用問題也相對小，危險性反而低。

醫師表示，國外相關文獻與實際經驗來看，在疫苗數量充足的狀況下，建議大家可混打。

▲▼混打開放登記。（圖／指揮中心提供）

▲混打開放登記。（圖／指揮中心提供）

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