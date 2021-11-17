陳時中推高端混打沒實證就放行　國民黨轟：四劑難民被放生！

▲陳時中。（圖／記者屠惠剛攝）



記者蔡文鈴／綜合報導

針對指揮中心公布，接種高端疫苗且有緊急出國需求的民眾，已有18位提出申請混打。國民黨文傳會主委凌濤今（17）日批評，蔡政府倉促開放「追加兩劑」，讓高端施打者變成「四劑難民」，但衛福部長陳時中卻稱「我沒有辦法負責」，凌濤抨擊，堂堂部長毫無肩膀，四劑難民竟被政府放生！

凌濤指出，根據11月9日衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）的會議記錄顯示，目前尚無高端疫苗與其他新冠疫苗交替使用的安全性與有效性的臨床試驗或以究實證，民眾應衡酌接種必要性、感染與接種後副作用風險，並經醫師評估後再接種。

凌濤質問，請問是誰讓高端通過EUA？且高端的國際認證取得困難已是舊聞，指揮中心從8月開放施打以來自信滿滿，陳時中還曾在9月喊出「世界不是只有美國」的話語，至今仍言猶在耳、諷刺至極。

凌濤認為，衛福部將沒有科學實證、一年打四針的風險，交給民眾自由心證，再推給第一線醫師評估「混打」疫苗，被在野黨問起責任歸屬時，陳時中竟答「我沒有辦法負責」，醫療專業根本蕩然無存。

凌濤質疑，陳時中為什麼要無視ACIP決議、忽略高端混打沒有科學根據的事實，還要更進一步放行？在此請衛福部公開ACIP詳細會議記錄及錄音檔，讓有混打需求的民眾，有詳盡的專家意見可參考。

凌濤批評，若有出國需求者只能尋求「追加兩劑」，而現階段又無人願意替他們的健康承擔風險，只能說蔡政府對不起每一位願意為高端獻出手臂的國人，在此呼籲指揮中心與陳時中，應給予擬施打4劑疫苗的民眾，一個明確的保證。