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莫粉變心！莫德納打氣差　台大醫揭2原因

記者陳俊宏／綜合報導

「非莫不打」變了！台大醫院婦產科仁醫施景中分享現在「AZ疫苗幾乎都被預約光了，但莫德納的門診卻門可羅雀」。對此，台大兒童醫院院長黃立民認為，第一是民眾憂心心肌炎副作用，第二是2個月前剛好是莫德納荒。

施景中16日在臉書說，15日到院內銀行辦手續，碰到院內師長，「她要我在門診鼓勵孕婦施打COVID-19疫苗，現在疫苗供應充足，但打氣遠遠不如從前。」

施景中表示，「她又跟我說了一個奇特的現象」，以前許多人是非莫德納疫苗不打，但現在反倒AZ疫苗幾乎都被預約光了，但莫德納的門診卻門可羅雀。

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▼莫德納疫苗。（圖／記者李毓康攝）

莫德納疫苗。（圖／記者李毓康攝）

「我問為什麼。」施景中指出，老師回答，「不是太清楚啊，可能很久沒有COVID-19的災情了，新聞沒得報，只好報疫苗相關的合併症。新聞常在說莫德納可能引起的心肌炎，可能因此導致乏人問津。」

施景中寫道，其實許多人都已開始憂心，隨著耶誕假期和農曆春節的到來，一定會有大量的回國人潮；台灣的零本土病例太久，很多人早已失去戒心，當初有疫情排不到疫苗還出國打，現在有疫苗卻再也不想打了。

施景中認為，疫苗當然不是萬靈藥，看現在世界各國疫情就知道，但起碼是自我保護、並可早日回到正常日子的護身符，「說實在，我也不能瞭解民眾對疫苗想法為什麼會變這麼多，只期望大家趕緊來打一打，應付下一波可能的疫情。」

對於莫德納打氣不如從前，《三立新聞》報導，醫師推估，第一是民眾憂心心肌炎副作用，第二是2個月前剛好是莫德納荒，打第一劑的人不多，因此2個月後打第二劑相對少。黃立民說，心肌炎目前就跟mRNA疫苗連在一起，有些民眾看最近報導副作用比較多是哪一個疫苗，他們就不會去打這些疫苗。

▼施景中貼出台大AZ第二劑預約情形。（點圖可放大／翻攝施景中臉書）

（圖／翻攝施景中臉書）

▼施景中貼出台大莫德納第二劑預約情形。（點圖可放大／翻攝施景中臉書）

（圖／翻攝施景中臉書）

▼施景中貼出台大高端預約情形。（點圖可放大／翻攝施景中臉書）

（圖／翻攝施景中臉書）

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