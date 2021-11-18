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估最快返台免隔離時間　前台大醫曝「出國前如意算盤」

記者陳俊宏／綜合報導

指揮中心公布，第15輪將開放AZ第二劑混打莫德納或BNT。對此，台大感染科前醫師林氏璧提出6點建議，並分享自己的如意算盤，「反正我個人是AZ、AZ戰隊，等待半年後出國前，希望能打到莫德納加強針啦。」目前返台得隔離14天，他認為，台灣多半朋友可以出國、回國免隔離，可能已經是半年以後的事了。

林氏璧17日在「日本自助旅遊中毒者」臉書說，目前有許多資料顯示，混打可以達到較好的中和抗體和T細胞免疫，在加拿大、瑞典研究也顯示AZ混打mRNA保護力是比AZ-AZ高的；法國和丹麥的研究顯示了，AZ/BNT的保護力和BNT/BNT相當，甚至更好。

林氏璧表示，但目前對疫苗保護力的觀察，除了施打後短期的保護力外，可以維持多久也是重點；mRNA疫苗目前看來抗體掉下來是比較快的，打完5~8個月抗體就會有不定程度的下降，可能需要打加強針。

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▼台灣COVID-19疫苗接種人口涵蓋率第1劑76.58%、第2劑43.69%。（圖／記者林敬旻攝）

疫苗、打疫苗、接種疫苗、新冠疫苗。（圖／記者呂佳賢攝）

林氏璧指出，台灣多半朋友可以出國、回國免隔離，可能已經是半年以後的事了，你現在把抗體打高高，不一定有太大意義；你應該會希望半年後你真的要出國前，再打一劑mRNA讓抗體衝高高比較安全吧！在加拿大研究中顯示，AZ-AZ防重症的效果是維持得很好的，沒有輸給mRNA或是混打多少。

林氏璧寫道，英國最新研究顯示，不管前面是打AZ-AZ或是BNT-BNT，打了第三劑BNT加強針之後，其防有症狀感染的保護力都可到93~94%。

林氏璧說，如果混打兩種不同平台的疫苗，你就是承受兩種疫苗不同的風險，AZ第一劑、mRNA第二劑都是不良反應較高的，別忘了這件事，老人家還好，但越年輕越可能被火車撞兩次，要不要冒較不舒服的風險，換取這半年左右可能較高的抗體和保護力，這要個人判斷了。

▼目前出國返國要隔離14天。（圖／記者李毓康攝）

▲▼防疫,機場,口罩,出入境,交通,旅客,地勤,桃園機場,桃機,出國,流感,航空業,航班,邊境管制,桃園國際機場,武漢肺炎,新冠肺炎。（圖／記者李毓康攝）

林氏璧表示，他個人其實沒有太建議，一般人打AZ的要很執著一定要打到mRNA混打，AZAZ、AZ混mRNA，只要把第二劑也趕快打好打滿都好！他提出另一個觀點，若你在AZ第一劑滿不舒服的，其實你更該第二劑還是選AZ，因為最不舒服的已經過去了；若你選了mRNA，可能會比第一劑AZ更不舒服，半年後還可能需要第三劑mRNA，你可能會對第三劑有心理障礙，選AZ其實比較輕鬆啦。

林氏璧認為，目前世界趨勢看來，大概第二劑施打6個月後要考慮第三劑的問題，反正你最後應該都打得到；但對於醫護或是邊防人員，因為他們是第一線面對Delta的，「我才一直覺得他們應該要把抗體拉高，可強烈考慮混打。反正我個人是AZAZ戰隊，等待半年後出國前希望能打到莫德納加強針啦（如意算盤）。」

第15輪混打來了，指揮中心公布登記方法，今天（18日）上午10點到下午4點限定6小時，開放18歲以上已接種第一劑AZ疫苗民眾可上網修改登記，可選擇莫德納、BNT，或兩者都有。

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