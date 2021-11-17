國家職安衛桂冠　台南市獲獎全壘打

▲勞動部「2021年國家職業安全衛生獎」得獎名單出爐，頒獎典禮於17日在台北福華大飯店舉辦，由行政院蘇貞昌院長親自頒獎，台南市每個獎項都獲獎，全壘打勝。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

勞動部「2021年國家職業安全衛生獎」得獎名單出爐，頒獎典禮於17日在台北福華大飯店舉辦，由行政院蘇貞昌院長親自頒獎，這次的獎項有「企業標竿獎」、「中小企業特別獎」、「傳統產業投資特別獎」、「勞動健康特別獎」等4項團體及「個人奉獻獎」1項個人獎項，台南市每個獎項都獲獎，全壘打勝。

台南市勞工局長王鑫基與台南市獲獎企業及得獎者前往台北福華大飯店受獎，得獎的名單為奇美實業股份有限公司、台灣汽電共生股份有限公司、統一實業股份有限公司、台灣基督教長老教會新樓醫療財團法人麻豆新樓醫院，及南區勞工健康服務中心計畫主持人蔡朋枝教授榮獲獎項，台南市獲獎數全國居冠。

勞工局王鑫基局長提到，勞動部的國家職業安全衛生獎，可謂是職業安全衛生領域的奧斯卡，今年11家得獎事業單位中，台南市就佔了4家，而且都是市府成立輔導的安衛家族成員，成績領先其他縣市，實在難能可貴。本次頒發的四個事業單位獎項，其中企業標竿獎遴選資格需具備選前3年無重大職業災害，並獲得職業安全衛生管理系統等認證。

台南市獲頒「企業標竿獎」的奇美實業股份有限公司，該公司職安衛理念是「創造安全幸福的工作環境」，「安全」是靠大家共同建立的，要由「個人」開始做起，而不是依靠稽核與監督來推動。奇美實業鼓勵主管親自走入現場，主動關懷，協助第一線的操作人員解決問題，提出讓環境更友善的提案。該企業認為要永續經營，必須建立在安全、健康與友善職場環境的基礎上，只有做好基本功，企業才能走得久走得穩。

台灣汽電共生股份有限公司榮獲「中小企業特別獎」，該公司重視工作者之職業安全衛生，除了已建置之「ISO 9001 品質管理系統」、「ISO 14001：2015 環境管理系統」外，為有效管理工作職場安全衛生，落實「尊重生命、工安第一、關懷健康與友善環境」之政策，更於2019 年建置並認證完成「ISO45001、CNS45001：2018職業安全衛生管理系統」，以完整之品質、環境、職業安全衛生管理，營造健康安全職場之幸福企業。

統一實業股份有限公司榮獲「傳統產業投資特別獎」，該公司全體員工秉持「誠實勤道、創新求進」的經營理念下，穩健而踏實的成長茁壯。取得ISO 45001/TOSHMS 驗證，致力於安全衛生政策-尊重生命、重視安衛、全員參與、持續改善之推動，積極消除危害降低風險。在COVID-19 疫情蔓延之際，更以「防疫減災」為年度方針，保護員工及相關工作者的安全健康，善盡企業社會責任，創建「統實在、就安心」的職場環境。

台灣基督教長老教會新樓醫療財團法人麻豆新樓醫院榮獲「勞動健康特別獎」，該院設有「健康促進小組」，而其成員為各基層單位代表，以全方位PDCA 健康管理為策略，並注重員工健康以健康分級(A~D級)進行管理，針對健康指數異常實施健康指導並定期追縱，致力建構合宜身心靈的工作環境，且預防工作有關的暴力、傷害、不健康、疾病之事故，以促進醫院全體員工的安全衛生，並結合新樓醫院S.L.H(Service、Love、Hope)經營理念，成果獲得肯定。

另南區勞工健康服務中心計畫主持人蔡朋枝教授榮獲「個人奉獻獎」，蔡教授為成功大學工業衛生科暨環境醫學研究所特聘教授，對於作業環境暴露評估、工程控制、空污控制、與健康風險評估，投入專業研究，長期致力於相關技術開發、法規研擬、及落實職場勞工健康的保護。他研究主軸在長期暴露評估技術之開發與應用，舉凡慢毒性化學物質、噪音、PM2.5等的暴露與健康危害評估，他都本著走出去做服務，走入現場評估改善，技術指導，或制定法規，務實指導職業安全及衛生，因此長期與臺南市政府勞工局合作輔導轄區事業單位，為勞工局推動職安業務的堅實支柱。

勞工局王鑫基局長說，「2021年國家職業安全衛生獎」全國共計11家事業單位及2名個人獲得該獎殊榮，其中台南市囊括了5個名額，領先全國其他縣市。而且這4個得獎的企業皆為台南市安衛家族，一直以來積極配合市府勞工局推動職業安全衛生工作。目前台南市33個安衛家族包含超過700間事業單位家族成員，各安衛家族核心企業做為「職安領頭羊」，無私地分享推行職安衛的成功經驗給家族中小企業成員，經過多年持續努力，台南市安衛家族日益壯大，運作績效相當亮眼。而榮獲「個人奉獻獎」的蔡朋枝教授與勞工局攜手輔導轄區事業單位，讓職場安全衛生更加健全。

王鑫基局長表示，台南市全力推動黃偉哲市長希望家園施政理念，推動職業安全衛生績效獲中央肯定，他恭喜榮獲「2021年國家職業安全衛生獎」的企業與及個人，因為他們的努力，才能讓台南市的職場安全與健康業務成果展現給全國民眾看見，大家共同來打拚，把台南市打造成勞工朋友安居樂業的希望家園。