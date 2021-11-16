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書香雲遊綠屋頂　台南市民德國中響應建築綠化

▲台南市環保局在民德國民中學圖書館雲遊樓，辦理「綠屋頂推廣說明會」，說明會中針對綠屋頂構造、植栽特性、基本養護等問題加以說明。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市環保局在民德國民中學圖書館雲遊樓，辦理「綠屋頂推廣說明會」，說明會中針對綠屋頂構造、植栽特性、基本養護等問題加以說明。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

什麼是綠屋頂？該如何維護綠屋頂？一直是民眾心中的疑惑，台南市環保局於16日在民德國民中學圖書館雲遊樓，辦理一場「綠屋頂推廣說明會」，民德國民趙克中校長也共同與會，說明會中針對綠屋頂構造、植栽特性、基本養護等問題加以說明。

市長黃偉哲表示，綠屋頂為響應聯合國永續發展目標(SDGs)的第11項目標「永續城鄉」所提出的作為，讓城市發展與綠意取得平衡，使城市和住宅兼具包容性、安全性及永續性。面對氣候變遷的挑戰，盼民眾一同響應植栽綠化，營造綠色城市，讓城市不再發燒，共同守護永續家園。

▲台南市環保局在民德國民中學圖書館雲遊樓，辦理「綠屋頂推廣說明會」，說明會中針對綠屋頂構造、植栽特性、基本養護等問題加以說明。（圖／記者林悅翻攝，下同）

綠屋頂具隔熱降溫、節能減碳、減緩熱島效應、美化環境、增加都市生物多樣性等多種效益。但綠屋頂也會歷經生長、衰退等變化，需要適時照護，舉辦綠屋頂推廣說明會，讓民眾了解何為綠屋頂及如何照顧綠屋頂，並利用回收容器製作空氣清淨組合盆栽，藉此宣傳建築綠化達降溫節能效益及永續經營，提升居家閒置空間設置綠屋頂意願，落實低碳永續家園之概念。

▲台南市環保局在民德國民中學圖書館雲遊樓，辦理「綠屋頂推廣說明會」，說明會中針對綠屋頂構造、植栽特性、基本養護等問題加以說明。（圖／記者林悅翻攝，下同）

民德國中圖書館雲遊樓2021年由環保局輔導於樓頂設56平方公尺綠屋頂，遍植紅花玉芙蓉、紅彩木、迷迭香、匍匐迷迭香、香蜂草、芳香萬壽菊、斑葉左手香、小葉左手香、錫葉藤、台北草等多種植物，原本單調的屋頂，變得綠意盎然又繽紛，而且還具降溫效果，小巧精緻的綠屋頂，讓雲遊樓不單純只是圖書館，更成為一處充滿書香、植物芳香的自然環境教育體驗場域。

環保局表示，民德國中家長、老師校友及對園藝有興趣者成立園藝志工團，自動組成綠屋頂園藝志工小組，定期執行綠屋頂植栽給水、除草、施肥、病蟲害防治等養護作業，使綠屋頂植栽旺盛生長，以達最佳之降溫節能、淨化空氣及美化環境。

▲台南市環保局在民德國民中學圖書館雲遊樓，辦理「綠屋頂推廣說明會」，說明會中針對綠屋頂構造、植栽特性、基本養護等問題加以說明。（圖／記者林悅翻攝，下同）

環保局2019年以文元國小為研究對象，發現綠屋頂可使室內天花板最高溫降低6~7度，減少白天熱源進入室內，可有效降低空調使用，透過植物綠化改善逐年增溫的惡性循環，維持環境永續性。

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