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台南Line線上直播簽賭站被抄　「收水站」現金交易地點曝

▲台南市警六分局破獲網路簽賭站及收水站，查獲吳姓負責人等5人及失聯移工2人，起獲筆電、手機、賭資。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警六分局破獲網路簽賭站及收水站，查獲吳姓負責人等5人及失聯移工2人，起獲筆電、手機、賭資。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警六分局接獲情資，在南區永成路有針對外籍人士網路簽賭站，每週結算後在永康區龍橋街「收水站」進行賭資現金交易，警方16日晚上進行查緝，持搜索票查獲吳姓負責人等5人及失聯移工2人，起獲筆電、手機、賭資，經查該簽賭站設立至被查獲總下注約1500萬元，獲利近百萬元。

台南市警六分局於10月底接獲情資，在南區永成路有處針對外籍人士簽賭而經營網路簽賭站，並於每週結算後，在永康區烏竹里龍橋街「收水站」進行賭資現金交易。

警方經持續勘查、蒐證歷經近1個月，於彙整資料報請台南地院核發搜索票後獲准，於16日晚上8時許，由刑大科偵隊協助，於晚上9時在永康處所查獲收水站1處、緝獲代理商黎女及鄭男、線上簽賭賭客1名、失聯移工2名、賭資68000元、筆電、手機等證物。

▲台南市警六分局破獲網路簽賭站及收水站，查獲吳姓負責人等5人及失聯移工2人，起獲筆電、手機、賭資。（圖／記者林悅翻攝，下同）

另晚上9時50分許，在南區永成路處所查獲吳姓實際負責人、線上荷官、操盤手各1名及相關線上簽賭工具。相關涉案人均坦承不諱，網路簽賭案（越南三公），由吳、黎、鄭等3人於2021年7月25日起共同經營，吳男負責直播現場之運作，黎及鄭夫妻2人負責收錢，並以每人每週新台幣10000元佣金僱用荷官黎氏2名失聯移工，每日晚上7時起至隔日凌晨5時止，經營線上直播簽賭網站供賭客下注賭博。

▲台南市警六分局破獲網路簽賭站及收水站，查獲吳姓負責人等5人及失聯移工2人，起獲筆電、手機、賭資。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警六分局破獲網路簽賭站及收水站，查獲吳姓負責人等5人及失聯移工2人，起獲筆電、手機、賭資。（圖／記者林悅翻攝，下同）

經查至查獲日止總下注金額約新台幣1500萬元，實際獲利約新台幣近百萬元，全案依賭博罪嫌將吳嫌等5人移送台南地檢署偵辦。失聯移工2名移送台南專勤隊處置。後續賭客及直播站處所部分，將接續傳喚釐清擴大偵辦中。

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