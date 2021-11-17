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快速公路旁火辣口愛+車震　前衛生局長偷吃秘書判賠50萬元

▲前台南市衛生局長陳怡，遭鄭姓女秘書前夫提告與鄭女侵害其配偶權，向兩人提出民事求償2百萬元，台南高分院判決駁回上訴，仍維持賠償50萬元。（圖／記者林悅翻攝）

▲前台南市衛生局長陳怡，遭鄭姓女秘書前夫提告與鄭女侵害其配偶權，向兩人提出民事求償2百萬元，台南高分院判決駁回上訴，仍維持賠償50萬元。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

前台南市衛生局長陳怡，遭鄭姓女秘書前夫控告與女秘書發生不倫戀，曾男向法院提告二人侵害他的配偶權，提出民事求償2百萬元，台南地院一審判決陳怡與鄭女應連帶賠償曾男50萬元，台南高分院17日判決上訴駁回，維持一審50萬元賠償，原告得上訴，陳怡回應尊重司法判決。

判決書指出，原告曾男與其前妻鄭女，在二人婚姻存續期間，鄭女自2016年間起開始對原告不理不睬、冷眼對待，至2017年10月間，原告自鄭女使用之汽車內行車紀錄器，發現被告陳怡與鄭女於2017年10月13日晚間，共乘該部汽車，並將該車停放在台86號快速道路旁便道，而為口交及性交等性行為，破壞原告之家庭及婚姻關係，共同故意不法侵害原告基於配偶關係之身分法益情節重大，依侵權行為之法律關係，請求被告應連帶賠償2百萬元及法定利息。

陳怡在法院審時辯稱，本件係以妨害秘密手段違法取得錄音，應不得援用該證據，且經勘驗行車紀錄器光碟，僅有鄭女聲音，並無陳怡聲音等語；而鄭女否認她與陳怡有婚外情，且無違反與原告婚姻關係之情事。

法官則認為行車紀錄器所錄得錄音並非竊錄，難認為原告違法取證，而原告與鄭女婚姻關係存續中，應認汽車為兩人共同使用，原告取得行車紀錄器音訊檔，難認違法，且妨害婚姻行為常以隱密方式進行，原告以平和方式取得該錄音檔，應認該錄音得為本案證據。

法官認為，依卷內證據，認雖無具體證據證明鄭女在車內發出之聲音，係因二人為口交或性交等性行為所發出之聲音，但被告二人當時應有為逾越一般社交行為之不正常行為，已達破壞婚姻共同生活之圓滿狀態，原告得依侵權行為之法律關係，請求被告連帶賠償其損害。法官指出，審酌兩造身分、地位及經濟狀況，認精神慰撫金以50萬元為適當，逾此部分之請求，應予駁回。

據了解，鄭女曾姓前夫曾向台南地檢署提出，包括行車記錄器錄下的不雅聲音等物證，指控陳怡與鄭女於2017年10月間，在車上有車震、通姦犯行，曾姓前夫提告當時，通姦罪尚未除罪化，檢察官依相關事證調查，相關事證並不足以認定陳怡與鄭女有通姦犯行，即於2019年6月20日裁定不起訴處分。

60歲陳怡是台南心臟內科名醫，原為台南市立醫院副院長，2017年2月獲得時任台南市長賴清德延攬，出任台南市衛生局局長，陳怡請辭衛生局長後，回歸醫師本業，在奇美醫學中心擔任心臟科主治醫師兼任院長室顧問。

本案上訴台南高分院，二審17日上午11時宣判，法官駁回上訴，維持一審判賠50萬元，原告得上訴三審，被告陳怡不得上訴。陳怡醫師透過奇美醫院回應指出，謝謝大家關心，他尊重司法判決。

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