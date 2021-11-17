消防救災新利器　台南第七大隊辦理無線電通訊輔助設備等操作訓練

▲台南市消防局第七大隊17日於香格里拉台南遠東國際大飯店，辦理「無線電通訊輔助設備暨緊急升降機操作訓練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

有鑒於高樓救災常有通訊不良之問題，台南市消防局第七大隊17日於香格里拉台南遠東國際大飯店，辦理「無線電通訊輔助設備暨緊急升降機操作訓練」，針對高層建築物及其地下層可能面臨救災時無線電通訊不良及場所斷電造成救災人員及器材運輸困難等問題，進行實地操作測試及戰術研討。

香格里拉台南遠東國際大飯店為台南市最高的建築物，樓高38層，地下6層，同時設有同軸洩波電纜。這次訓練除針對地下層之同軸洩波電纜進行實地操作及有效區域測試外，亦假定地上11層、地上21層等樓層實地測試新配發之無線電移動式轉播機，藉由實地操作及測試，發現並改善無線電通訊問題，提升災害現場搶救效率。

第七大隊大隊長黃輝林表示，高層建築物火災搶救不易，一旦發生火災容易造成人命傷亡，且容易會有通訊死角的問題；利用新配發無線電移動式轉播機，可有效提升消防同仁通訊品質，提升指揮官指令傳達效率。

台南市消防局局長李明峯秉持著市長黃偉哲的施政理念，時刻注意消防人員的救災安全及效率。藉由落實平時訓練，提升操作裝備器材的熟練度，方能於救災時發揮最大成效，確保消防人員安全，保護市民生命財產安全。