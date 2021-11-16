快訊／台南2車相撞小貨車起火　運將全身45％燒傷送醫急救

記者林悅／台南報導

台南市柳營區南69線與南70線路上，16日下午4時28分許發生車禍火燒車案，1部自小客車與1部小貨車發生車禍，造成自小貨車起火，台南市消防局據報派員前往搶救滅火，並救出雙方駕駛人，小貨車駕駛人全身45％燒傷，自小客車女駕駛也受傷，分別送醫急救，目前肇事原因及相關責任由市警新營分局調查處理中。

▲台南市柳營區南69線與南70線的路上發生車禍火燒車案，造成自小貨車起火，駕駛人燒傷，自小客車側翻，女駕駛也有受傷，2人分別送醫救治。（圖／民眾提供，下同）





台南市消防局於16日下午4時28分許據報，台南市柳營區南69線與南70線的路上發生一起車禍造成火燒車，119馬上出動下營分隊、六甲分隊、柳營分隊消防人車5車10人前往搶救滅火。

柳營消防車組到場，發現係自小客車與自小貨車發生車禍，自小客車側翻路旁，消防人員搶救雙方駕駛人脫困，2名傷者分別是小貨車男性駕駛人，約45％二度燒燙傷，由柳營消防分隊救護車送柳營奇美醫院急救。自小客車女駕駛人，右膝撕裂傷5公分，意識不清，由下營消防分隊救護車送柳營奇美醫院急救。

台南市警新營分局據報，派員場管制交通，並進行勘查測繪蒐證，目前目前肇事原因及相關責任由警方調查處理中。