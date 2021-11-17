縣長當快閃店長小農及部落旅遊　家樂福271門市12／1起開賣台東釋迦

▲推廣台東在地農特產品鳳梨釋迦。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導



為推廣台東在地農特產品鳳梨釋迦及部落旅遊，台東縣政府攜手台北捷運及原住民族委員會，17日於中山捷運站舉辦「台東農特產品公益燈箱」記者會，快閃力推鳳梨釋迦及行銷台東深度部落旅遊，同時也特別邀請台東知名原住民歌手Suming舒米恩演出，活動現場傳遞滿滿在地特色的台東味。



台東縣長饒慶鈴此次特地北上宣傳，更準備名產鳳梨釋迦，贈送台北捷運公司以表感謝。饒慶鈴提到，感謝疫情期間北捷公益平台與購夠台東網站合作，透過線上購物，將台東在地小農精心栽種的鳳梨、紅龍果、大目釋迦等，新鮮直送到全台各地，第2波則將推出鳳梨釋迦及肚臍橙等，由於釋迦面臨較大的行銷挑戰，縣府也特別要求須備有產銷履歷及農產品追溯碼，讓消費者吃到品質有保證的果品，願意持續支持來幫助台東小農度過行銷難關，其餘農特產品也要求提供完善合格的檢驗報告才能上架，做好把關讓民眾吃得安心。

此外，受疫情影響，縣府特別補助農民及集散場增購釋迦相關農產設備，也媒合連鎖賣場通路協助行銷釋迦，目前已進入產季，歡迎民眾到家樂福、全家網站預購，12月1日起將在家樂福271間實體店面上架，此外也接洽全聯，近期陸續上架販售，持續幫助農民行銷。

疫情嚴竣期間堅守在北捷工作崗位的台東原住民績優同仁，為了要推廣台東在地農特產，特別在疫情解封後返回家鄉，以素人之姿拍攝農特產品宣傳照片，製作成燈箱於北捷中山站宣傳，此次由台北捷運公司、原住民族委員會及台東縣政府共同合作，規劃將台東之美透過北捷列車串接，公益燈箱也由今天出席記者會貴賓一同揭幕，使捷運通勤族能欣賞到台東出產優良品質的農特產。

另在疫情趨緩之際，饒慶鈴也為大家推薦精彩豐富的「台東部落食尚」旅遊行程，以「台東部落食尚-天天出發」7條深度旅遊為開端，讓店家親自帶領旅人動手做屬於部落風味的體驗，透過遊程深入了解台東的部落飲食文化，像是走訪建和部落的木雕工藝及荖葉料理、到卡那歲後山漫遊，或是和族人一起植物採集、用檳榔葉鞘製作傳統食器、親手做獵人餐包等，讓行程不再是只有玩樂，還能親身體會每1部落的文化故事，屆時邀請大家帶著振興5倍券，呼朋引伴到台東作個「食」尚達人。

▲將台東鳳梨釋迦，贈送給北捷搭車旅客。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者會最後，於北捷中山站入口處設鳳梨釋迦快閃攤位，是台東農民堅持嚴選產季生產及堅持近完熟採收的鳯梨釋迦，現場由台東縣長饒慶鈴、原民會長官及北捷董事長李文宗親自擔任1日快閃店長，將台東香甜鳳梨釋迦，親手贈送給北捷搭車旅客，推廣給更多人分享鳳梨釋迦的美好。