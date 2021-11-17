好釋農遊行銷方案暨加工成品發表　全民與企業力挺台東鳳梨釋迦

▲台東立委劉櫂豪(左3)，邀請全民以行動力挺台東鳳梨釋迦。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東立委劉櫂豪17日受邀前往農委會與農委會陳吉仲主委共同主持「好釋農遊行銷方案暨加工成品發表記者會」，邀請全民以行動力挺台灣農業，力挺台東鳳梨釋迦。農委會今宣布鳳梨釋迦外銷5000噸、內銷5000噸、收購加工3000噸，共計13000噸，外銷、內銷、加工全面啟動，並邀集各大通路及加工業者共同支持台東鳳梨釋迦。劉櫂豪強調，期盼透過全民一起行動力挺台灣農業，邀請全民一同採購台灣優質水果，團結挺農民。

劉櫂豪說明，中國政府違反國際貿易原則慣例片面宣布禁止台灣鳳梨釋迦輸入中國，對於台東釋迦農民造成很大的影響，為了確保農民收益，政府透過外銷、內銷直銷、加工等措施，搭配冷鏈技術，調節產期產量及提升產品品質，農委會今宣布鳳梨釋迦外銷5000噸、內銷5000噸、收購加工3000噸，共計13000噸，外銷主要針對包含日本、香港、印尼、新加坡及中東等國家，內銷部分透過好釋連蓮預購平台預購量已達9萬2969箱、558公噸，消費者反應熱烈，此外11/20將啟動收購加工措施，鼓勵加工廠與農民團體收購釋迦加工，創造更多多元產品。劉櫂豪強調，不會讓農民朋友孤單來面對問題，中央及地方政府會共同合作，化危機為轉機。

陳吉仲強調，日本方面無論是民間的業者或日本政府，都允諾會協助，只要台東釋迦果品能夠以冷凍17度C以下，並完成植物檢疫，就能以食品打入日本市場，日本市場已對台灣的釋迦高度期待，因此非常有信心能夠達到外銷的預期目標。

劉櫂豪表示，非常高興看到農委會積極協助，國內許多業者也全力相挺，包含通路商全聯、家樂福、楓康、全家、萊爾富積極協助國內行銷通路，加工及冷凍業者包括冠南、宏宇、綠園、金利食安及慶得農、福和生鮮等，在不到2個月時間內，開發出鳳梨釋迦果品加工製品，包含果乾、果汁、果泥、冰角等等產品，全聯謝健南副董事長更宣布會在全台1千多家通路的各據點推廣螢幕上全力宣傳鳳梨釋迦果品。看到記者會場非常多的業者參與相挺，劉櫂豪相信台東鳳梨釋迦的行銷，一定可以克服挑戰，讓台東農產品賣的更好，賣到更多國家。

劉櫂豪指出，農委會為協助釋迦行銷特別推出「好釋農遊」加碼抽農遊券活動，共計釋出58萬份面額888農遊券，在2021/12/01至2022/01/30只要向農遊券合作業者、農良直賣所或好釋連蓮預購平台購買1箱6公斤且700元以上的鳳梨釋迦禮盒，即可獲得登記抽獎農遊加碼券的機會，期盼透過全民一起行動力挺台灣農業，讓消費者更認識鳳梨釋迦，也邀請全民一起來採購台灣優質水果，團結挺農民。