　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

好釋農遊行銷方案暨加工成品發表　全民與企業力挺台東鳳梨釋迦

▲台東立委劉櫂豪(左3)，邀請全民以行動力挺台東鳳梨釋迦。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東立委劉櫂豪(左3)，邀請全民以行動力挺台東鳳梨釋迦。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東立委劉櫂豪17日受邀前往農委會與農委會陳吉仲主委共同主持「好釋農遊行銷方案暨加工成品發表記者會」，邀請全民以行動力挺台灣農業，力挺台東鳳梨釋迦。農委會今宣布鳳梨釋迦外銷5000噸、內銷5000噸、收購加工3000噸，共計13000噸，外銷、內銷、加工全面啟動，並邀集各大通路及加工業者共同支持台東鳳梨釋迦。劉櫂豪強調，期盼透過全民一起行動力挺台灣農業，邀請全民一同採購台灣優質水果，團結挺農民。

劉櫂豪說明，中國政府違反國際貿易原則慣例片面宣布禁止台灣鳳梨釋迦輸入中國，對於台東釋迦農民造成很大的影響，為了確保農民收益，政府透過外銷、內銷直銷、加工等措施，搭配冷鏈技術，調節產期產量及提升產品品質，農委會今宣布鳳梨釋迦外銷5000噸、內銷5000噸、收購加工3000噸，共計13000噸，外銷主要針對包含日本、香港、印尼、新加坡及中東等國家，內銷部分透過好釋連蓮預購平台預購量已達9萬2969箱、558公噸，消費者反應熱烈，此外11/20將啟動收購加工措施，鼓勵加工廠與農民團體收購釋迦加工，創造更多多元產品。劉櫂豪強調，不會讓農民朋友孤單來面對問題，中央及地方政府會共同合作，化危機為轉機。

陳吉仲強調，日本方面無論是民間的業者或日本政府，都允諾會協助，只要台東釋迦果品能夠以冷凍17度C以下，並完成植物檢疫，就能以食品打入日本市場，日本市場已對台灣的釋迦高度期待，因此非常有信心能夠達到外銷的預期目標。

劉櫂豪表示，非常高興看到農委會積極協助，國內許多業者也全力相挺，包含通路商全聯、家樂福、楓康、全家、萊爾富積極協助國內行銷通路，加工及冷凍業者包括冠南、宏宇、綠園、金利食安及慶得農、福和生鮮等，在不到2個月時間內，開發出鳳梨釋迦果品加工製品，包含果乾、果汁、果泥、冰角等等產品，全聯謝健南副董事長更宣布會在全台1千多家通路的各據點推廣螢幕上全力宣傳鳳梨釋迦果品。看到記者會場非常多的業者參與相挺，劉櫂豪相信台東鳳梨釋迦的行銷，一定可以克服挑戰，讓台東農產品賣的更好，賣到更多國家。

劉櫂豪指出，農委會為協助釋迦行銷特別推出「好釋農遊」加碼抽農遊券活動，共計釋出58萬份面額888農遊券，在2021/12/01至2022/01/30只要向農遊券合作業者、農良直賣所或好釋連蓮預購平台購買1箱6公斤且700元以上的鳳梨釋迦禮盒，即可獲得登記抽獎農遊加碼券的機會，期盼透過全民一起行動力挺台灣農業，讓消費者更認識鳳梨釋迦，也邀請全民一起來採購台灣優質水果，團結挺農民。

►什麼！愛馬仕打折了

ET快訊
穿絲襪性侵2hrs！　租屋妹一見同事爆哭
護理師打錯疫苗還升官！　不只一次弄錯誤打
桃園男強拉16歲少女　加油站廁所性侵
「滿是棒棒哥」車上放什麼可自保？　律師推薦「這3款」必備
爽中4千萬卻拿不到！　他慘變「失信人」：還要給30萬
男神變小王！　偷吃人妻粉絲「初見面就上床」
全國750萬學生個資全被偷　教育部回應了
辣椒水反制棍棒哥！網曝「1舉動」騎士也慘了：防衛過當

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台東縣節電競賽頒獎典禮　首獎Gogoro幸運得主出爐

國家職安衛桂冠　台南市獲獎全壘打

縣長當快閃店長小農及部落旅遊　家樂福271門市12／1起開賣台東釋迦

台電寒冬送暖愛心不打烊　捐弱勢貧戶1萬元　

新竹市圖書館龍山分館12月啟用　林智堅：購書量翻倍

竹市疫苗施打站升級室內場　林智堅籲民眾接種第二劑

好釋農遊行銷方案暨加工成品發表　全民與企業力挺台東鳳梨釋迦

雲林縣府五倍券回饋活動　今將20 萬張發票捐出助弱勢

金門大橋工程進度超前達93.76%　拚明年7月完工通車

消防救災新利器　台南第七大隊辦理無線電通訊輔助設備等操作訓練

貴婦買7萬「有改過大衣」想退貨　大鬧百貨被上銬怒：我要回大陸

腹肌毒蟲被查到！狂奔給警察追　「跳水溝、藏涵洞」被大外割制伏

趙小僑小產後現身..嘆氣曝「再孕心聲」　劉亮佐「不強求」心疼她：元氣大傷..

台鐵清潔員暴怒摔箱狂嗆列車長　半路被趕下車...列車誤點10mins

外送員送錯地址遭婦人譙3字經！他怒：沿路80km趕來還被妳罵？

超反差！帥哥宰肉員「手起刀落」　俐落拆解豬骨樣圈粉無數：我單身

開箱美國南加州沙漠「全黑豪宅」　住一晚5萬元！她讚：就像藝術品

辣妻喝醉睡倒客廳...貼心尪救援 抱不動用拖的！網讚：神仙老公

22歲男偶像認愛同框放閃經紀人 淚崩擁女友：不想遇到粉絲再被甩開手

不滿被超？豪車後座秀球棒逼車　駕駛被兩度追上：你到底要幹嘛

台東縣節電競賽頒獎典禮　首獎Gogoro幸運得主出爐

國家職安衛桂冠　台南市獲獎全壘打

縣長當快閃店長小農及部落旅遊　家樂福271門市12／1起開賣台東釋迦

台電寒冬送暖愛心不打烊　捐弱勢貧戶1萬元　

新竹市圖書館龍山分館12月啟用　林智堅：購書量翻倍

竹市疫苗施打站升級室內場　林智堅籲民眾接種第二劑

好釋農遊行銷方案暨加工成品發表　全民與企業力挺台東鳳梨釋迦

雲林縣府五倍券回饋活動　今將20 萬張發票捐出助弱勢

金門大橋工程進度超前達93.76%　拚明年7月完工通車

消防救災新利器　台南第七大隊辦理無線電通訊輔助設備等操作訓練

鼓勵檢舉違法聯合行為！公平會調高額度　最高發1億獎金

88歲歌王「手術台上大出血」　半麻親睹失血過程：差點回不來

演了24年首當男主角！　吳正世：覺得世界不公平，也不要放棄

名下6筆房產慘輸顏寬恒　林靜儀「我對產房較熟」補刀10字酸對手

男在機場「脫光玩鳥」忘情爽樣全被拍　被抓大喊：這裡是自由國家

白天山上玩一整天！活力柴「深夜路上賴皮」爸牽不動　結局笑翻網

她甜喊「寧願坐在電瓶車上笑」　示愛反被檢舉笑不出來了

失聰父和1歲女兒逛超市　她突蹲下「1暖心舉動」網全融化

兄弟二軍總冠軍賽聽牌　12安逆轉樂天奪第2勝有優勢

台東縣節電競賽頒獎典禮　首獎Gogoro幸運得主出爐

長腿妹脫光躺路邊！旁邊有衛生紙　高雄哥嚇壞煞車：這墳墓耶

地方熱門新聞

高雄5區明天停水15小時！影響20.1萬戶

打人是台中日常？中市議員狂轟警

天池山莊委外爭議　林管處：是為終結亂象

台中11月出驚爆槍擊！議員轟市警局沒資料

停在家門口電動自行車被偷　警調火速逮人

骨董商回家驚見家被偷光　鄰居竟是賊

4K觀光即時影像　富山、金樽無敵海景今上線

滷味遭控坑人　老闆：只有4個月賺錢

18歲男跑山亡　沿路至少有5車在路邊

平鎮交通更便捷　台鐵平鎮臨時站工程開工

新北街頭暴力頻傳　金山警分局長親率隊臨檢掃蕩

萬金石馬拉松21日登場　交通管制措施出爐

首屆飛鼠市集嘉年華　20日中興新村登場

環警聯手出擊揪出傾倒廢棄物司機

更多熱門

相關新聞

台東正妹加入義警隊伍成焦點

台東正妹加入義警隊伍成焦點

成功警察分局於日前舉辦義警中隊常年訓練，由分局長林志弘主持，常訓內容針對交通協勤要領、反詐騙、反毒品及110年全國性公民投票法令及協勤要領等內容加強宣導，強化義警人員犯罪預防意識，提升交通安全觀念，成為警察人員宣導犯罪預防及交通安全延伸。

富岡漁港施工單位「廢棄物埋沙灘」　限期移除

富岡漁港施工單位「廢棄物埋沙灘」　限期移除

台東環保局今表揚110年柴油車績優車隊

台東環保局今表揚110年柴油車績優車隊

童軍木章基本訓練落幕　培育台東縣童軍教育服務員新血

童軍木章基本訓練落幕　培育台東縣童軍教育服務員新血

陸禁台水果沒關係！他曝日本友善喊全部送來

陸禁台水果沒關係！他曝日本友善喊全部送來

關鍵字：

鳳梨釋迦 劉櫂豪 台東

讀者迴響

熱門新聞

火辣網紅到粉絲家喝茫！1男跟進房「突傳激烈呻吟」

快訊／徐若瑄大量出血緊急入院

《魷魚遊戲》慘輸！Netflix「冠軍韓劇出爐」

新電視回家拆封膜　悲情夫妻一撕噴3萬元

即／以黑衣人照片恐嚇客戶　連千毅有罪確定

游否希「七八年級神器」遭00後好友罵變態：不是跳X

連千毅出庭求饒「真實月收入曝光」臉超腫

連千毅出庭哭窮　自曝經濟小康要養2小孩

台中3煞暴打鄰居！女兒：為什麼又放走

連千毅「被揭真實月收入」首發聲！

已婚女議員夜會男議員　放閃直擊！霸氣牽手攬牢牢

37歲楊晨熙揭「月入20萬」理財秘訣：存銀行最笨

World Gym南京店突暫停營業　羅一鈞：應跟社區確診個案有關

棍棒哥遭辣椒騎士逆襲後更慘　警開罰秒噴26400元

米可白一聽到贍養費嚇歪！跟狗睡半年才斷開前夫

更多

最夯影音

更多
貴婦買7萬「有改過大衣」想退貨　大鬧百貨被上銬怒：我要回大陸

貴婦買7萬「有改過大衣」想退貨　大鬧百貨被上銬怒：我要回大陸
腹肌毒蟲被查到！狂奔給警察追　「跳水溝、藏涵洞」被大外割制伏

腹肌毒蟲被查到！狂奔給警察追　「跳水溝、藏涵洞」被大外割制伏

趙小僑小產後現身..嘆氣曝「再孕心聲」　劉亮佐「不強求」心疼她：元氣大傷..

趙小僑小產後現身..嘆氣曝「再孕心聲」　劉亮佐「不強求」心疼她：元氣大傷..

台鐵清潔員暴怒摔箱狂嗆列車長　半路被趕下車...列車誤點10mins

台鐵清潔員暴怒摔箱狂嗆列車長　半路被趕下車...列車誤點10mins

外送員送錯地址遭婦人譙3字經！他怒：沿路80km趕來還被妳罵？

外送員送錯地址遭婦人譙3字經！他怒：沿路80km趕來還被妳罵？

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12月起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面