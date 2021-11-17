　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台東正妹加入義警隊伍成焦點　成功中隊加強協勤應變能力

▲成功義警中隊常訓。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲成功義警中隊常訓。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

成功警察分局於日前舉辦義警中隊常年訓練，由分局長林志弘主持，常訓內容針對交通協勤要領、反詐騙、反毒品及110年全國性公民投票法令及協勤要領等內容加強宣導，強化義警人員犯罪預防意識，提升交通安全觀念，成為警察人員宣導犯罪預防及交通安全延伸。

該分局於日前召集義警中隊於該分局3樓禮堂舉辦110年下半年義警常年訓練，本次除了原先的義警兄弟外，更添加了女義警分隊姊妹共同參與，為訓練增加幾分柔情氛圍，本次課程編排「110年全國性公民投票執行要領、協勤法令、規定及注意事項」、「交通指揮手勢」、「預防住宅防竊」、「反詐騙及反毒品宣導」、「全民國防教育」、「民防相關法令及義警組訓運用要領」及「綜合逮捕術」等課程，加強義警人員對協勤與應變能力。而為使即將到來之110年全國性公民投票工作順遂，針對公民投票執行規定及勤務紀律等均逐一講解，期望能於投票當日給民眾最正確之引導。

成功警察分局分局長林志弘親自為義警人員授課外，與會許進榮中隊長則慰勉義警同仁辛勞，叮囑義警同仁協勤時安全第一，另外近日天氣多變化，提醒義警兄弟姊妹保重自身健康，本次常訓內容充實，各位義警人員可說是收穫滿滿，並帶著愉快的心為本次活動劃下完美句點。

►什麼！愛馬仕打折了

ET快訊
桃園男強拉16歲少女　加油站廁所性侵
「滿是棒棒哥」車上放什麼可自保？　律師推薦「這3款」必備
爽中4千萬卻拿不到！　他慘變「失信人」：還要給30萬
男神變小王！　偷吃人妻粉絲「初見面就上床」
全國750萬學生個資全被偷　教育部回應了
辣椒水反制棍棒哥！網曝「1舉動」騎士也慘了：防衛過當
許藍方不倫戀遭求償300萬「調解破局」　首度開庭

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

「最美博士」許藍方涉勾學長當小三　大老婆索賠300萬調解破局

北市警小隊長涉收錢賣個資　疑「刪共犯通聯」滅證遭收押

秋棠偷排毒廢水害死奶娃爸21歲工人　二審改判賠725萬餘元

色男不滿16歲小女友欲分手　加油站廁所內襲胸硬上下場曝光

酒店復業紅牌小姐少兩成　4小時一萬更好賺紛紛轉行飯局妹　

Deep Fake謎片釀女性恐慌　法務部提修法最重可判刑7年

獨／棉被摀嬰兒嘴+掌摑？保母稱兒子動手又改口　父母氣炸提告

抓到了！持假證件闖海軍營區疑竊取機密　退役少校高雄市區落網

許藍方不倫戀！正宮女醫求償300萬「調解破局」　今首度開庭

被小玉換臉A片...黃捷又被盜照「求包養」　網一看背景超傻眼

貴婦買7萬「有改過大衣」想退貨　大鬧百貨被上銬怒：我要回大陸

腹肌毒蟲被查到！狂奔給警察追　「跳水溝、藏涵洞」被大外割制伏

趙小僑小產後現身..嘆氣曝「再孕心聲」　劉亮佐「不強求」心疼她：元氣大傷..

台鐵清潔員暴怒摔箱狂嗆列車長　半路被趕下車...列車誤點10mins

外送員送錯地址遭婦人譙3字經！他怒：沿路80km趕來還被妳罵？

超反差！帥哥宰肉員「手起刀落」　俐落拆解豬骨樣圈粉無數：我單身

開箱美國南加州沙漠「全黑豪宅」　住一晚5萬元！她讚：就像藝術品

辣妻喝醉睡倒客廳...貼心尪救援 抱不動用拖的！網讚：神仙老公

22歲男偶像認愛同框放閃經紀人 淚崩擁女友：不想遇到粉絲再被甩開手

不滿被超？豪車後座秀球棒逼車　駕駛被兩度追上：你到底要幹嘛

「最美博士」許藍方涉勾學長當小三　大老婆索賠300萬調解破局

北市警小隊長涉收錢賣個資　疑「刪共犯通聯」滅證遭收押

秋棠偷排毒廢水害死奶娃爸21歲工人　二審改判賠725萬餘元

色男不滿16歲小女友欲分手　加油站廁所內襲胸硬上下場曝光

酒店復業紅牌小姐少兩成　4小時一萬更好賺紛紛轉行飯局妹　

Deep Fake謎片釀女性恐慌　法務部提修法最重可判刑7年

獨／棉被摀嬰兒嘴+掌摑？保母稱兒子動手又改口　父母氣炸提告

抓到了！持假證件闖海軍營區疑竊取機密　退役少校高雄市區落網

許藍方不倫戀！正宮女醫求償300萬「調解破局」　今首度開庭

被小玉換臉A片...黃捷又被盜照「求包養」　網一看背景超傻眼

男在機場「脫光玩鳥」忘情爽樣全被拍　被抓大喊：這裡是自由國家

她甜喊「寧願坐在電瓶車上笑」　示愛反被檢舉笑不出來了

失聰父和1歲女兒逛超市　她突蹲下「1暖心舉動」網全融化

兄弟二軍總冠軍賽聽牌　12安逆轉樂天奪第2勝有優勢

台東縣節電競賽頒獎典禮　首獎Gogoro幸運得主出爐

庫茲馬談離開湖人：這是我想要的　不用活在某人的陰影下

他納悶「硬要去台北念書」是學歷鍍金？網戳破心態：我看你才不懂

國家職安衛桂冠　台南市獲獎全壘打

「最美博士」許藍方涉勾學長當小三　大老婆索賠300萬調解破局

林益全疫苗傷兵降二軍　富邦悍將27日秋訓開跑

國一北上195km翻車事故！駕駛竟「全裸」鑽出車外　民眾看傻

社會熱門新聞

即／以黑衣人照片恐嚇客戶　連千毅有罪確定

連千毅出庭哭窮　自曝經濟小康要養2小孩

台中3煞暴打鄰居！女兒：為什麼又放走

棍棒哥遭辣椒騎士逆襲後更慘　警開罰秒噴26400元

竹聯雙煞開山刀砍人畫面曝光

貴婦購7萬大衣退貨遭拒　怒嗆店家遭警上銬壓制

火爆男抄棍棒揍騎士　遭「辣椒水逆襲」崩潰喊告

瑪莎惡少牽連　組頭曝百億下注秒蒸發

即／桃園新屋郵局車道起火「包裹燒光光」！

貴婦大鬧微風南山影片曝光　律師譏巨嬰

貴婦大鬧微風遭上銬尖叫　業者喊告！她嗆：無良

巨乳長腿辣妹排排站　海八男客拿不出小黃卡

高麗菜太醜被當棄收　11公嬤相揪砍光2.5萬顆

五木區酒店解禁　中山67警臨檢3酒店

更多熱門

相關新聞

富岡漁港施工單位「廢棄物埋沙灘」　限期移除

富岡漁港施工單位「廢棄物埋沙灘」　限期移除

日前有位民眾拍到台東縣富岡漁港施工的工程單位，把廢棄物埋進沙灘里。環保局接獲檢舉前往稽查，發現是漁網和廢輪胎等非工程廢棄物，是工程單位因為要舉辦通車典禮，暫時埋放，環保局要求工程單位限期移除。

台東環保局今表揚110年柴油車績優車隊

台東環保局今表揚110年柴油車績優車隊

童軍木章基本訓練落幕　培育台東縣童軍教育服務員新血

童軍木章基本訓練落幕　培育台東縣童軍教育服務員新血

高雄騎到台東「車燒毀人失蹤」　家屬懸賞10萬

高雄騎到台東「車燒毀人失蹤」　家屬懸賞10萬

嗨騎警用重機　「成功」學童參觀縣警局

嗨騎警用重機　「成功」學童參觀縣警局

關鍵字：

成功 義警 台東

讀者迴響

熱門新聞

火辣網紅到粉絲家喝茫！1男跟進房「突傳激烈呻吟」

快訊／徐若瑄大量出血緊急入院

《魷魚遊戲》慘輸！Netflix「冠軍韓劇出爐」

新電視回家拆封膜　悲情夫妻一撕噴3萬元

即／以黑衣人照片恐嚇客戶　連千毅有罪確定

游否希「七八年級神器」遭00後好友罵變態：不是跳X

連千毅出庭求饒「真實月收入曝光」臉超腫

連千毅出庭哭窮　自曝經濟小康要養2小孩

台中3煞暴打鄰居！女兒：為什麼又放走

連千毅「被揭真實月收入」首發聲！

已婚女議員夜會男議員　放閃直擊！霸氣牽手攬牢牢

37歲楊晨熙揭「月入20萬」理財秘訣：存銀行最笨

World Gym南京店突暫停營業　羅一鈞：應跟社區確診個案有關

棍棒哥遭辣椒騎士逆襲後更慘　警開罰秒噴26400元

米可白一聽到贍養費嚇歪！跟狗睡半年才斷開前夫

更多

最夯影音

更多
貴婦買7萬「有改過大衣」想退貨　大鬧百貨被上銬怒：我要回大陸

貴婦買7萬「有改過大衣」想退貨　大鬧百貨被上銬怒：我要回大陸
腹肌毒蟲被查到！狂奔給警察追　「跳水溝、藏涵洞」被大外割制伏

腹肌毒蟲被查到！狂奔給警察追　「跳水溝、藏涵洞」被大外割制伏

趙小僑小產後現身..嘆氣曝「再孕心聲」　劉亮佐「不強求」心疼她：元氣大傷..

趙小僑小產後現身..嘆氣曝「再孕心聲」　劉亮佐「不強求」心疼她：元氣大傷..

台鐵清潔員暴怒摔箱狂嗆列車長　半路被趕下車...列車誤點10mins

台鐵清潔員暴怒摔箱狂嗆列車長　半路被趕下車...列車誤點10mins

外送員送錯地址遭婦人譙3字經！他怒：沿路80km趕來還被妳罵？

外送員送錯地址遭婦人譙3字經！他怒：沿路80km趕來還被妳罵？

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12月起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面