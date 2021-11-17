台東正妹加入義警隊伍成焦點　成功中隊加強協勤應變能力

▲成功義警中隊常訓。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

成功警察分局於日前舉辦義警中隊常年訓練，由分局長林志弘主持，常訓內容針對交通協勤要領、反詐騙、反毒品及110年全國性公民投票法令及協勤要領等內容加強宣導，強化義警人員犯罪預防意識，提升交通安全觀念，成為警察人員宣導犯罪預防及交通安全延伸。

該分局於日前召集義警中隊於該分局3樓禮堂舉辦110年下半年義警常年訓練，本次除了原先的義警兄弟外，更添加了女義警分隊姊妹共同參與，為訓練增加幾分柔情氛圍，本次課程編排「110年全國性公民投票執行要領、協勤法令、規定及注意事項」、「交通指揮手勢」、「預防住宅防竊」、「反詐騙及反毒品宣導」、「全民國防教育」、「民防相關法令及義警組訓運用要領」及「綜合逮捕術」等課程，加強義警人員對協勤與應變能力。而為使即將到來之110年全國性公民投票工作順遂，針對公民投票執行規定及勤務紀律等均逐一講解，期望能於投票當日給民眾最正確之引導。

成功警察分局分局長林志弘親自為義警人員授課外，與會許進榮中隊長則慰勉義警同仁辛勞，叮囑義警同仁協勤時安全第一，另外近日天氣多變化，提醒義警兄弟姊妹保重自身健康，本次常訓內容充實，各位義警人員可說是收穫滿滿，並帶著愉快的心為本次活動劃下完美句點。