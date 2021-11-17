台東縣環保局今頒獎　表揚110年柴油車績優車隊

▲表揚柴油車績優車隊。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為表揚台東縣內大型柴油車隊對環境保護的努力，台東縣環保局17日舉辦110年「柴油車管制作業說明會暨績優車隊評比表揚活動」，共有新東錦營造有限公司、池上鄉公所等30家業者及機關獲獎，環保局表示，各車隊在排煙檢驗品質、檢驗車輛數、行政配合及服務滿意度等4大評比項目都有優異表現，並且積極配合環保局空氣污染管制及宣導工作，希望藉由公開表揚活動給予正面肯定與鼓勵，提升各車隊的企業形象，也建立各柴油車車主標竿學習目標。



縣長饒慶鈴表示，柴油車如果平時沒有妥善維護，所排放的黑煙造成空氣污染及影響環境程度相當嚴重，也讓一般民眾有不佳的觀感並且危害人體健康，因此近年來積極鼓勵縣內業者及車主，能主動定期維護保養自己的車輛，定期配合環保局的柴油車排煙檢測，盡可能降低柴油車排煙的污染程度，不但能善盡企業責任，也能大幅提升企業或公部門形象。



環保局指出，感謝獲獎業者及機關積極配合管制政策，除了定期到環保局柴動站檢測排煙情形外，到檢車輛也皆有保養維修並取得最高等級的合格標章，此外，在老舊車輛汰換及調修車輛補助也積極配合，達成環保署交付台東縣的目標，期許未來能持續配合並增加更多車隊響應，讓台東持續保有全國最佳的空氣品質。

環保局再次呼籲，柴油車排放廢氣所造成的環境污染，近年已受到民眾極大關注，車主平時務必關注車輛排煙情形，如有異常應立即進廠保養維護，未來環保局也將持續針對高污染車輛進行稽查攔檢，以捍衛民眾健康，車主如有對柴油車管制業務有任何疑問請洽專線089-384177。