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大學生發起群眾募資「珍食物」　用手機響應惜食分享概念

▲大學生發起群眾募資「珍食物」 用手機響應惜食分享概念。（圖／新北市農業局表示）

▲大學生發起群眾募資「珍食物」，用手機響應惜食分享概念。（圖／新北市農業局表示，下同）

記者郭世賢／新北報導

響應新北市政府惜食分享計畫，致理科技大學資管系學生們將「用科技減少食物浪費」的想法做成論文發表，利用課餘時間設計手機應用程式「珍食物」，並以致理科技大學未來超市的名義，於WaBay挖貝群眾募資平台發起『剩食，做就對了!』專案，希望能號召更多人關注食物浪費的議題，一起響應惜食分享的概念。

農業局表示，致理科技大學未來超市隱身於校園之中，販賣友善耕種之農產品、熟食及飲料等等，不僅是管理專才學生的實習空間，更是資訊專長的學生測試新創意的試驗場域。會想發起群眾募資專案，是因為同學在經營餐廳時，發現食物常常被浪費覺得十分難過，從而萌生希望能用自己的力量喚起這個城市惜食的想法，並規劃開發能夠快速整合、統計及陳列即期商品的平台「珍食物」。

▲大學生發起群眾募資「珍食物」 用手機響應惜食分享概念。（圖／新北市農業局表示）

▲致理科大團隊在綠市集進行珍食物app推廣及惜食概念的分享。

畢業後還回到學校的紀宇庭表示，與其說這是一個募資的活動，這個專案更像是一個問卷調查，一方面，儘管即期食物具有商業潛力，同時能解決通路端食物浪費的問題，但整個消費市場對即期品買賣的接受度，目前還需要再確認，另一方面，希望能在群眾募資專案進行的過程中，摸索出在台灣關心剩食議題的人在哪裡，未來尋找實驗場域時可以專注在該地區。

農業局表示，2020年10月致理科技大學與本市農會簽署未來超市先導計畫，結合產、官、學三方合作，並於2021年3月與亞洲有機智能行銷中心，共同在宜蘭綠色博覽會展示成果，各種智能應用方案，廣受各界矚目，這次『剩食，做就對了!』專案將於2021年11月23日晚上11點59分結束，希望大家一起響應惜食分享、支持學生公共服務的創意，為新北市持續注入新的活力與元素。

▲大學生發起群眾募資「珍食物」 用手機響應惜食分享概念。（圖／新北市農業局表示）

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