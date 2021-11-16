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新北街頭暴力滋事頻傳　金山警分局長林詮峰親率隊臨檢掃蕩

▲金山警分局「擴大臨檢」拚治安 不容違法聚眾滋事打擊不法。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲新北街頭暴力滋事頻傳，金山警執行擴大臨檢掃蕩。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

公權力不容被挑釁！新北市11月接連發生多起開槍、砸店街頭暴力事件，造成轄內治安現憂、民眾人心不安，新北市金山警分局接連13日、14日、15日深夜進行防飆取締酒駕、擴大臨檢及噪音車輛專案。共開出18張違規罰單及3張噪音通報單，共計盤查50車60人，展現警察打擊犯罪決心，確保轄區安全。

金山警分局針對治安要點實施稽查臨檢，展現新北治安不容挑釁與堅定執法決心，遏制街頭暴力，穩定民心，連3天共查獲毒品危害防制條例2件2人，竊盜罪1件2人等，並取締測照9件、闖紅燈1件、機車行駛禁行機車道、機車逆向行駛、變更車色、變更引擎等交通違規案件8件，通報噪音車3件，共計盤查50車60人。

▲新北街頭暴力滋事頻傳 金山警分局長林詮峰親率隊臨檢掃蕩。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲金山警分局針對治安要點實施稽查臨檢，展現新北治安不容挑釁與堅定執法決心。

金山警分局長林詮峰指出，警政署陳家欽署長對連日來發生街頭衝突鬥毆甚至槍擊案件已引起民眾憂心，絕對不能只法辦滋事者而已、需持續追查幕後犯罪唆使者及釐衝突原因、徹底根絶源頭、除惡務盡；夜間或深夜時段發生改裝車輛或超跑競速行為相當重視，認將嚴重妨害社區安寧甚或危害民眾生命財產安全。新北市警察局長黃宗仁局長亦多次表示應展現警察強勢守護治安的決心，期有效打擊不法份子氣焰。

分局長林詮峰表示，金山分局針對轄內易發生滋事案件場所時段，部署適當警力，強力壓制犯罪，將秉持嚴正執法立場，如有危險駕駛等不法行為，從嚴訴究查辦，決不寬貸。

▲新北街頭暴力滋事頻傳 金山警分局長林詮峰親率隊臨檢掃蕩。（圖／記者郭世賢翻攝）

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