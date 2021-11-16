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社會 社會焦點 保障人權

「冰塊盒」腹肌男跳水溝、藏涵洞　猛警狂奔35分鐘揭真相

記者陳豐德／新北報導

往哪裡躲！14日下午新北市保安大隊員警在板橋盤查1名行蹤可疑的男子，對方謊報身分後開始拔腿狂奔，被員警扯下上衣後還露出結實腹肌，並翻欄杆、跳溝、躲涵洞一度消失蹤影，逃到工廠時見警方逼近，還拿起螺絲起子企圖自殘，被警方以警棍強行制服，隨後在男子身上查獲毒品，並確認他其實是毒品通緝犯，將他緝捕歸案。

▲▼蕭姓男子被扯下上衣狂奔35分鐘，最終被警方制伏。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲蕭姓男子被扯下上衣狂奔35分鐘，最終被警方制伏。（圖／記者陳豐德翻攝）

新北市保安大隊員警3人當日巡邏時駕駛警車，行經板橋區南雅西路2段與館前西路口，發現路旁有1名徒步蕭姓男子（39歲）行跡可疑趨前攔查，蕭男子一開始還大方配合員警盤查，之後卻謊報弟弟的個資，就在警方打算進一步盤查時，蕭男拋下隨身背包轉頭就跑。

員警當下雖然立即扯住蕭男上衣衣襬，但因上衣單薄而被撕扯下來，員警也險些摔倒，蕭男拒檢逃跑過程還撞倒了路旁機車，一名員警在被機車絆倒後仍起身繼續奮勇追跑，另名員警則在熱心民眾機車協助下，載往嫌犯逃逸方向追緝，猛追數百公尺卻在湳仔溝失去蕭男蹤跡。

▼蕭男跳到湳仔溝內。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼蕭姓男子被扯下上衣狂奔35分鐘，最終被警方制伏。（圖／記者陳豐德翻攝）

好險此時一旁熱心民眾比起手勢，向員警示意剛剛有人往湳仔溝躍下方向，員警便立即請求附近其他警力前來支援，並也3度跳下湳仔溝，持手電筒在雜草叢生及陰暗濕滑泥濘的溝旁繼續搜尋，並在涵洞出口發現上身赤裸又赤腳、頭髮沾滿蜘蛛絲的蕭男，即刻又展開第2次追捕。

嫌犯最後涉水跨越湳仔溝，跑到板城路上的1家工廠內見無處可逃了，便隨手拿起工廠內1把螺絲起子抵住自己的脖子，威脅員警說「不要逼我」，機智的員警就趁機用警棍將嫌犯手中的螺絲起子打落，同時大聲喝令，順勢用大外割將身材壯碩的嫌犯壓制上銬，這才結束長達35分鐘的警匪追逐；隨後警方還在蕭男背包內查獲安非他命2包及毒品吸食器1組，訊後依毒品通緝、毒品危害防制條例罪嫌移送偵辦。

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▼警方持警棍拍下螺絲起子後將通緝犯制服。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼蕭姓男子被扯下上衣狂奔35分鐘，最終被警方制伏。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼蕭姓男子被扯下上衣狂奔35分鐘，最終被警方制伏。（圖／記者陳豐德翻攝）

▼員警拉住蕭男衣襬，重心不穩摔倒在地。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼蕭姓男子被扯下上衣狂奔35分鐘，最終被警方制伏。（圖／記者陳豐德翻攝）

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