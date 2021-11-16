2021萬金石馬拉松21日登場　交通管制措施出爐

▲2021萬金石馬拉松21日登場。（圖／資料照／新北市體育處提供）

記者郭世賢／新北報導

「2021新北市萬金石馬拉松」將於11月21日（週日）在萬里區翡翠灣登場，總計有來自國內、外選手共7560人參賽，因應賽事舉行，市府將於台2線重要節點路口實施交通管制措施，呼籲用路人行經該路段應遵照警方、工作人員指揮或指示牌面行進。

新北市警察局交通警察大隊指出，萬金石馬拉松組為42.195公里，比賽路線橫跨萬里、金山及石門等3個行政區，交通管制重點如下：

一、台2線群策翡翠灣溫泉飯店前至國光客運停車場路口往淡水方向車道，6時至14時封閉管制，並於對向內側車道實施調撥管制通行。

二、台2線萬里區萬里加投（金湯）、金山區環金路、清水磺清路口往淡水方向車道，6時至8時30分封閉管制，並於對向內側車道實施調撥管制通行，8時30分後解除管制。

三、台2線金山區磺清路口沿磺清大橋、磺港路、民生路至台 2 線萬里區下社路口往基隆方向車道，6時至14時雙向封閉管制。

四、台2線金山區清水路口至石門區愛海咖啡（含石門加油站）往淡水方向車道，6時至12時45分封閉管制，並於對向內側車道實施調撥管制通行，12時45分後解除管制。

五、上午10時30分起自石門加油站前隨選手通過折返點情形，陸續撤除賽事布置逐段解除管制。

另外，21日凌晨2時起實施賽道管制，工作人員進場作業，當天上午6時起全面管制階段，車輛禁止穿越，行人依現場人員指揮通過；金山市區受賽事影響，將於6時至8時30分管制車輛進出；賽道沿線於管制時段均禁止停車或臨時停車，違停車輛將移置拖吊；萬里隧道往基隆方向出口外側路邊邊線開放通行。活動內容及交通管制資訊，可上「2021新北市萬金石馬拉松」官網查詢。

▲台2線沿線將實施交通管制措施。（圖／新北交大隊提供，下同）

▲賽道沿線於管制時段均禁止停車或臨時停車。

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