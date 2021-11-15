▲新北雙花計畫復育花蟹有成，海大生6年傳承獲地方認可。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府農業局自2015年於市政會議宣布雙花計畫，海洋大學的學生們，在東北角默默的進行著經濟物種、地方原生種的人工培養、復育工作，6年間不斷傳承、交接，將成果託付給學弟妹，不僅完成台灣首例花蟹成功養殖的報告，成果躋身世界領先之列，還進一步發表了「水晶鳳凰螺」、「紅嬌鳳凰螺」等人工養殖的技術，逐步豐富海洋資源。

農業局表示，花蟹復育並不容易，全世界僅有2到3個團隊，6年間循序漸進，從2015年開始到2016年才成功完成變態，2019年時才終於培育出成蟹，近兩年專注在提高存活率、繼續提升培養技術，前後經歷了28位學生不斷的努力，才有現今的成果。

▲稚蟹在躲避物及獵物有無的存活試驗試驗。

農業局說，因為這群大學生在地方長期的耕耘，保護海洋資源的理念慢慢被漁民、居民、店家認同，大家開始自發性的幫助這群學生，餐廳會將用不到的花枝卵保留提供研究、漁民會幫忙挑選母蟹、潛水教練也協助水下觀察拍攝，漸漸醞釀出支持海洋永續的社區共識。

海洋大學水產養殖系碩士生李洋表示，花蟹培養困難點有兩個，一個是牠前面浮游期如何獲得足夠的營養，二來是變態後怎麼透過屏障、調整密度等方式，降低彼此的殘食率，「他們需要更大的活動空間，最後放回大海也許就是最好的培育方式。」李洋笑著說，希望能透過這樣的研究，為維護海洋資源盡一分心力！

農業局長李玟說，海洋資源是漁村產業的命脈，萬里蟹更是新北市海岸非常重要的經濟資本，我們在推廣同時，也進行海洋資源保護，這樣才能確保永續，使新北市海岸經濟能繼續繁榮，感謝海洋大學同學的努力，農業局也將繼續結合新的元素，為地方農業、漁業注入活力。

▲挑選健康優質「花枝卵」進行培育。

▲培育池中的花枝捕食竹筴魚。

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