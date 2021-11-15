習拜視訊會16日上午登場　陸外交部：討論中美關係未來戰略性問題

▲大陸國家主席習近平。（圖／新華社）

記者魏有德／綜合報導

大陸國家主席習近平與美國總統拜登（Joe Biden）將於明（16）日舉行視訊會談，這也是拜登上任後，兩國元首透過電話外，首次進行遠距「面對面」的正式會談。對此，大陸外交部發言人趙立堅表示，當前中美關係正處於關鍵十字路口，此次視頻會晤是中美關係的一件大事，也是國際關係的一件大事，「中美兩國人民和國際社會都希望會晤取得對兩國和世界都有利的結果。」

▲拜登曾於2013年時，以副總統的身份在人民大會堂與習近平見面。（圖／新華社）

趙立堅指出，根據雙方商定，習近平主席將同拜登總統就事關中美關係未來的戰略性問題，以及雙方共同關心關切的重要問題，坦誠深入充分交換意見。

趙立堅強調，希望美方同中方相向而行，加強對話合作，有效管控分歧，妥處敏感問題，探討新時期中美作為世界大國相互尊重和平共處的相處之道，推動中美關係重回健康穩定發展的正確軌道。

據了解，拜登自2021年1月20日上任後，僅兩度與習近平透過電話交換意見，受新冠肺炎疫情影響，兩人均未曾在國際場合有「面對面」會談的機會，同時，中美兩國也因台海及經貿等議題，處於高度競合的緊張關係，因此，這場即將登場的習拜視訊會，受到全球各界關注。

在兩國元首正式視訊會談前，大陸國務委員、外交部長王毅也和美國國務卿布林肯（（Antony Blinken）也於13日通話，確認元首對話細節。外界預估，雙方除能源、氣候變化、區域安全等議題交換意見外，台灣議題將會是無法繞過的「核心問題」，雙方的首次正式會談也將牽動台海及亞太區域局勢變化。