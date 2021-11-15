北市首日發1500元敬老愛心儲值金　22人沒領到！北市：名單疏漏

▲持有北市敬老卡、愛心卡者，只要於11月15日起至4大超商或美廉社嗶卡，即可領到1500元。（圖／翻攝柯文哲臉書）

記者袁茵／台北報導

台北市政府考量長輩、身心障礙者於5月至8月三級警戒期間，市府不鼓勵民眾出門使用敬老卡、愛心卡的福利點數，因此2021年11月15日起，只要去4大超商或美廉社嗶卡，就可以獲得1500元儲值現金。台北市議員楊靜宇發現，士林區有民眾反映嗶卡後未領到1500元；台北市社會局則表示，初步比對有22人受到影響。

台北市政府考量長輩、身心障礙者於三級警戒期間，市府不鼓勵市民出門使用敬老卡、愛心卡內福利點數，推出「敬老愛心儲值金」政策，自2021年11月15日起至12月31日止，只要持敬老卡與愛心卡至四大超商（7-11、全家、萊爾富及OK便利商店）或美廉社嗶卡，即可拿到1500元儲值現金至卡片內，民眾可拿含有儲值金的卡片至商店消費，且該筆儲值金無使用期限。

柯文哲15日赴台北市議會備詢，楊靜宇提到，今日是敬老悠遊卡靠卡有1500元儲值現金第一天，但士林區卻有里長於中午12時表示，有里民反映過卡後仍沒拿到1500元，目前已有3名里民有此狀況。

北市社會局周榆修回應，共發現2點原因，今早因瞬間流量過高，悠遊卡公司已於30分鐘內處理完畢；第二是部分卡號數字出現疏漏，初步比對後發現約22人受影響，未來會每天開檢討會議，把名單疏漏部分補送至悠遊卡公司。

楊靜宇質疑，里民都已經70多歲，今天跑了2家超商還是沒領到1500元，未來又要對方跑第二趟，別讓市府美意變成抱怨對象。

▼台北市議員楊靜宇。（資料圖／記者林敬旻攝）