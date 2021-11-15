高端混打哪種疫苗好？前台大醫建議分3類選擇　指揮中心回應

▲高端疫苗，資料照。（圖／記者李毓康攝）

記者洪巧藍／台北報導

指揮中心12日宣布，接種高端民眾若須緊急出國，可持證明文件加打AZ、BNT或莫德納，引來不少批評，前台大感染科醫師林氏璧憂心有較高機會引發不良反應，並建議要出國的國人依族群「可選擇的疫苗廠牌」。指揮中心發言人莊人祥表示，接種高端者後續接種哪種疫苗，尊重醫師評估；副作用是否增加目前不得而知，但混打的情況下，包含發燒、頭痛等副作用會比較明顯。

林氏璧指出，如同指揮中心所提醒，目前還沒有臨床試驗證實高端混打其他疫苗的安全性及有效性，這是在高端獲得國際認證前，實在有出國需求且對方國也要求的話，提供可打認證疫苗的選擇罷了。

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國際間混打的臨床試驗或經驗，大多在第二劑後半年待抗體下降才施打。林氏璧說，目前看到的不良反應，第三針不會超過前兩針，「但在短期內打四針，的確令人擔心安全性。」至於已打高端者再接種mRNA疫苗，因已認得該抗原，因此mRNA第一劑應相當於其他人的第二劑，也許不良反應機率會兩劑都偏高。

對於已打高端者，為了出國要加打兩針，林氏璧依照族群、性別也提出了建議，30歲以下的年輕男性，建議選BNT，因莫德納劑量較高，在日本、歐洲都看見發生心肌炎機率較BNT高；若是40歲以下者，則要避開AZ，擔心血栓併血小板低下。至於女性朋友，如果憂心施打後發燒、注射部位痛等不良反應，也是選BNT，相較於莫德納可降低副作用發生機率；若選AZ，理論上不良反應機率應該會比mRNA疫苗更低。

莊人祥被問及高端後續接種疫苗建議， 他強調，目前只要接種兩劑高端就算完整接種，如果沒有出國需求，其實無須再額外接種，至於接種高端到底要接種哪種疫苗，尊重幫你接種醫師的評估。

至於副作用，莊人祥說，打四劑抗體濃度增加是否會造成其它副作用，這不得而知，要特別注意，混打疫苗之後副作用機率比較高一些，但他也強調，是頭痛、發燒等比較輕微的症狀，兩天內都能緩解。