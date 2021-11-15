集中檢疫所17日起開放預訂！　指揮中心曝「每梯次提供3600間房」

▲莊人祥表示，會針對12月14日以後的房間提供給大家預定。（圖／指揮中心提供）



記者許展溢／台北報導

因應春節會有大批旅客入境，中央流行疫情指揮中心日前宣布除原本「10+4」檢疫措施，也會放寬完整接種2劑疫苗者為「7+7」，至於有多少量能？指揮中心今（15日）表示，每梯會提供3600間房，17日起開放預訂。

由於即將開放預訂，北中南量能有多少？最大量可容納多少人預訂？另外，北部現在大部分防疫旅館客滿，若登記額滿會有跨區住宿可能？指揮中心發言人莊人祥說，目前最新進度是17日上午10點開始，會對外開放集中檢疫所3600間房，會針對12月14日以後的房間來提供給大家預訂。

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莊人祥表示，至於分佈北中南有多少不太記得，但訂房時接到後會統一提供到哪一間的集中檢疫所，所以沒辦法依照旅客需求做預訂，並強調，會依照每天的訂房數量和手上的集中檢疫所的數字做最後分配。

指揮中心日前公布春節檢疫「7+7+7」鬆綁方案，入境者需打過2劑疫苗滿14天方可申請，指揮中心也開放集中檢疫所供「7+7+7」專案預約，自110年12月14日至111年2月14日共收6梯次，每梯次提供3600間客房，服務量能高達2萬1600人，17日起就可開放民眾預約訂房。

莊人祥另補充，集檢所收費標準為每人每日新台幣1500元，訂房未入住無法退款，期滿後無法續住，也無法更換住宿日期、房間。