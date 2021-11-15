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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

曾為基捷隔空交火！　王國材11月26日親自找柯文哲「坐下來談」

▲▼ 「臺灣議會設置請願運動百年精華展」開幕活動-柯文哲 。（圖／記者黃克翔攝）

▲台北市長柯文哲。（資料圖／記者黃克翔攝）

記者袁茵／台北報導

台北市長柯文哲日前為了基隆捷運一事，與基隆市長林右昌、交通部長王國材等人隔空交火多日；不過15日傳出柯文哲、王國材2人要為基隆捷運見面一事，對此，台北市政府發言人陳智菡證實，雙方確定於11月26日在台北市政府會面。

柯文哲日前與林右昌為基隆捷運槓上，甚至還被王國材質疑「健忘」等問題，讓台北市政府貼出2020年四首長會議記錄，甚至發新聞稿回擊。而王國材日前表示，本來和北北基3縣市政府都已協調，但北市有些意見，要等柯文哲「心情好一點」再會面，柯文哲則回應，歡迎王國材隨時來拜訪。

據了解，王國材將於11月26日上午到台北市政府與柯文哲、台北市副市長彭振聲、交通局、捷運局等相關局處會面，並討論基隆捷運一事。台北市政府發言人陳智菡15日證實，王國材之前曾在媒體上表示要來拜會柯文哲，柯文哲也採取相當開放的態度，上週正式收到交通部通知，北市隨即安排見面時間。

陳智菡強調，基隆捷運路線跨三縣市，北市一貫立場是希望基捷能與北市交通密切結合，方便旅客並發揮最大效益；由於基隆捷運主要路段在新北市與基隆市，路段最終方案，應會由交通部、新北市和基隆市三方協調後定案。

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