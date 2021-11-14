　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

酒吧互瞪爆衝突　盧小小勸不聽！警強勢執法拖4男上警車

▲14日凌晨中山區酒客鬧事警員到場勸阻無效、施展強制力帶回4人依社維法送辦。（圖／記者張君豪翻攝）

▲14日凌晨中山區酒客鬧事警員到場勸阻無效、施展強制力帶回4人依社維法送辦。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

11月14日凌晨2時40分許，北市中山分局圓山派出所巡邏警員在雙城街32巷口執行巡守勤務，聽到巷內傳來爭吵聲趕往處理，見有3男子自雙城街32巷4-1號店家步出，後方尚有4名男子在後方尾隨叫囂。

▲14日凌晨中山區酒客鬧事警員到場勸阻無效、施展強制力帶回4人依社維法送辦。（圖／記者張君豪翻攝）

▲14日凌晨中山區酒客鬧事警員到場勸阻無效、警方以強制力帶回4人依社維法送辦。（圖／記者張君豪翻攝）

警方見狀隨即把衝突雙方隔開、避免衝突擴大，調查發現雙方皆在某酒吧飲酒，酒後互看不順眼引發爭執，其中一方3人不願持續爭吵準備先行離開，另一方4人跟著走出店家叫囂嗆聲，惟警方處理過程中，尾隨對方嗆聲的劉男（20歲）何男（27歲）、吳男（30歲）、鍾男（25歲）不聽制止甚至對警察嗆聲。

在場警員認定4男言行雖未構成刑法妨害公務罪嫌，但已明顯觸犯社維法，並將劉男等4人逮捕帶回；社維法第85條第1、2款「於公務員依法執行職務時，以顯然不當之言詞或行動相加，未達強暴脅迫或侮辱之程度者」、「公務員依法執行職務時，聚眾喧嘩，致礙公務進行者」移送裁罰。

警方表示警員執法時聚眾喧嘩，致礙公務進行者、最重可處拘留或新臺幣1萬2千元以下罰鍰、警方呼籲民眾飲酒需理性節制，以免朋友飲酒聯誼不成、反觸法吃上官司。

【其他新聞】

推特驚見2交警下崗「口愛」　臂章號碼查出是他…警政署回應了

E奶網紅潘緣涉跨境運毒！ 操盤進8公斤大麻「只收虛擬幣」

獨／直擊「左撇子」又被抓了！網售大麻CBD製品 最重可判囚7年

 

►櫻花粉電鍋美炸！煮飯也能變少女

ET快訊
《食尚》阿松「整條腸壞光」！　6病纏身暴瘦10kg
強摸女胸部還稱「手感很棒」　色技工下場曝
快訊／男大生母最新聲明！喊話惡少父「全文曝」
人妻生兩寶還存錢買2房！　勵志文嚇歪鄉民
林美秀被辱罵「妳就是畜生」　小14歲夫怒公開私訊
女主唱突脫褲「水柱射粉絲臉上」　觀眾全目睹
扣完公設28坪！他怨「偽三房」想打掉　網酸：麻煩跟上時代

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

無故被巴頭！他「一刀刺死」同事…被逮喊：想說刺一下能對話

驚悚！淡水紅樹林捷運站前2機車擦撞變火球　2騎士甩飛擦傷

酒吧互瞪爆衝突　盧小小勸不聽！警強勢執法拖4男上警車

建設處技工強摸山莊女員工胸：手感很棒　辯「不小心」下場曝

快訊／兒子的生命被輕賤如螻蟻　宋媽媽：暫不跟施暴者家屬見面

屏東傳補習班老師用藤條打學童　家長火大：還用刮痧滅證

酒駕心虛！　騎士拒攔查亡命飛車蛇行+逆向　警追到巷弄逮人

快訊／桃源谷男登山客突昏倒「無生命跡象」！急送醫搶救

嘉義男持西瓜刀把人砍到重傷！鄰曝：是當地頭痛人物、只能關2個月

快訊／基隆正義路頂加火警傳爆炸聲！火勢波及鄰宅

遭瑪莎惡煞毆打男大生終於醒了 開口第一句話「媽媽不要哭...」

鯨頭鸛大口咬下新飼料？　嚇到張嘴倒退：噁！是雜草

張雅琴怒轟瑪莎惡少：建議去打牆壁　虎媽發威..是自家小孩就「跪著水管伺候」

小禎2年「105→55kg」甩肉大成功！　虧肌肉「比前夫可惡」遭體脂機誤判是人妖

瑪莎惡少害慘家族百桂廠限期拆　張男爸「捧6萬探望」引怒被酸！

奎丁紅毯慘摔..超樂觀「露點請截圖」XD　暴瘦5公斤「手狂抖又失眠」：很想吐

曾沛慈祝福舊愛王家梁：都要幸福　祕戀10年好友..曝「更愛胡宇威」(?)

鬼鬼吳映潔一賠就6位數：今年不唱跨年　手放肚皮遭疑「有喜」崩潰惹XD

單手救星！日男神發明自動開瓶器 輕鬆裝上「一按即開」再壓秒蓋回

謝霆鋒「身體懸空搖呼拉圈」神腰力！　網友留言羨慕：王菲好有福氣

無故被巴頭！他「一刀刺死」同事…被逮喊：想說刺一下能對話

驚悚！淡水紅樹林捷運站前2機車擦撞變火球　2騎士甩飛擦傷

酒吧互瞪爆衝突　盧小小勸不聽！警強勢執法拖4男上警車

建設處技工強摸山莊女員工胸：手感很棒　辯「不小心」下場曝

快訊／兒子的生命被輕賤如螻蟻　宋媽媽：暫不跟施暴者家屬見面

屏東傳補習班老師用藤條打學童　家長火大：還用刮痧滅證

酒駕心虛！　騎士拒攔查亡命飛車蛇行+逆向　警追到巷弄逮人

快訊／桃源谷男登山客突昏倒「無生命跡象」！急送醫搶救

嘉義男持西瓜刀把人砍到重傷！鄰曝：是當地頭痛人物、只能關2個月

快訊／基隆正義路頂加火警傳爆炸聲！火勢波及鄰宅

藥華藥PV新藥獲美FDA核准上市　享有7年銷售獨占權

布魯斯點名5投下週輪值　郭俊麟週三先發阻獅封王

無故被巴頭！他「一刀刺死」同事…被逮喊：想說刺一下能對話

驚悚！淡水紅樹林捷運站前2機車擦撞變火球　2騎士甩飛擦傷

回來了！林智勝隔54天一軍先發　陳琥腿部更疼痛下二軍

「中繼水箱比惡鄰居好？」　網友也超挫：這一項無解，別買啊

陸貪官收賄價值95億元比特幣！假裝推行數位經濟「根本都在挖礦」

《食尚》阿松「整條腸子壞光光」6病纏身！半年暴瘦10kg　醫生也搖頭

不想當社畜！竹科工程師蘇家德狂練2年　綜合格鬥奪生涯首勝

國民黨公投不想對下駟臨時換將　徐國勇：別用身份地位藐視年輕人

低胸大眼妹「建國高賣玉蘭花」網暴動！　本人是她！背後殘酷事實曝光

社會熱門新聞

「百桂」老闆來電！男大生母憂遭報復

三重惡煞分局前持槍砸車　被害人報案也不放過

瑪莎惡少連員工都打！車上放百萬現金炫富

楊梅24歲軍人營區輕生！送醫搶救不治

男大生好轉　黑心律師曝瑪莎三煞可能下場

高中妹援交被逮「隔壁班也在做」　月入15萬元下場曝

一天掉一輛　大湖小徑比考駕照還難　

瑪莎惡少害慘家族！　百桂食品廠限期拆除

男大生親問「犯人抓到了嗎」　盧秀燕給承諾

醫學女碩生遭砂石車輾斃　家屬泣訴司機蓄意殺人

治安解封？雲林6男「鋁棒砸店」2女店員嚇到縮牆角求饒

夫妻離婚同居　他凍未條想硬上：跟男友一樣愛妳

桃園新增3科技執法設備　15日起執法

高雄騎士攔車惹錯人！駕駛下車「格鬥連技」他秒求饒

更多熱門

相關新聞

北市警取締2026件未戴口罩　僅13件裁罰

北市警取締2026件未戴口罩　僅13件裁罰

今年5月中旬爆發新冠肺炎本土疫情，全台進入三級警戒，民眾外出須全程佩戴口罩，若經勸導不聽可開罰。台北市議員王浩表示，北市警局為鼓勵員警加強取締違反防疫規定相關案件，祭出取締數量達一定業績可記功嘉獎，卻造成部分員警為獲獎勵，動輒騷擾盤查路過民眾，浮濫開單情形嚴重，甚至有員警開上百張罰單，光取締未戴口罩就獲超過10支嘉獎。

暫不跟施暴者家屬見面　宋媽媽發聲明

暫不跟施暴者家屬見面　宋媽媽發聲明

即／桃源谷男登山客突昏倒「無生命跡象」！

即／桃源谷男登山客突昏倒「無生命跡象」！

坦承民進黨曾對萊劑有疑慮　蔡英文：國際標準公布後我們也決定接受

坦承民進黨曾對萊劑有疑慮　蔡英文：國際標準公布後我們也決定接受

嘉義男持刀闖入檳榔攤！1人「遭砍頭、頸」

嘉義男持刀闖入檳榔攤！1人「遭砍頭、頸」

關鍵字：

中山警分局圓山所酒吧酒客衝突影音北市

讀者迴響

熱門新聞

汪小菲突「刪光大S所有動態」爆真離婚！

工作人員訂便當「誤踩眉角」浩子當場爆氣！

拍AV遭吳夢夢打槍！鄧佳華再曝第二人選是她

情侶看電影趁黑壞壞　員工都在看

小心這款廂型車！　國道公路警「藍色天使」曝光

「百桂」老闆來電！男大生母憂遭報復

超粒方整形了！　「搖身變型男」新臉蛋網狂讚

三重惡煞分局前持槍砸車　被害人報案也不放過

單身率最高3星座！Top 1凡人難駕馭

王思佳擠完奶穿「超緊身禮服」　下馬威出席走鐘獎

他訂麥當勞給小費被拒收！內行曝原因

瑪莎惡少連員工都打！車上放百萬現金炫富

一天尿幾次算正常？醫解答　「有這3跡象」小心了

吳夢夢狠罵鄧佳華連千毅！拍片女優再爆是SWAG女神

小3女兒注音考試難到爆！唐志中一看傻了

更多

最夯影音

更多
遭瑪莎惡煞毆打男大生終於醒了 開口第一句話「媽媽不要哭...」

遭瑪莎惡煞毆打男大生終於醒了 開口第一句話「媽媽不要哭...」
鯨頭鸛大口咬下新飼料？　嚇到張嘴倒退：噁！是雜草

鯨頭鸛大口咬下新飼料？　嚇到張嘴倒退：噁！是雜草

張雅琴怒轟瑪莎惡少：建議去打牆壁　虎媽發威..是自家小孩就「跪著水管伺候」

張雅琴怒轟瑪莎惡少：建議去打牆壁　虎媽發威..是自家小孩就「跪著水管伺候」

小禎2年「105→55kg」甩肉大成功！　虧肌肉「比前夫可惡」遭體脂機誤判是人妖

小禎2年「105→55kg」甩肉大成功！　虧肌肉「比前夫可惡」遭體脂機誤判是人妖

瑪莎惡少害慘家族百桂廠限期拆　張男爸「捧6萬探望」引怒被酸！

瑪莎惡少害慘家族百桂廠限期拆　張男爸「捧6萬探望」引怒被酸！

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12月起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面