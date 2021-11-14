酒吧互瞪爆衝突　盧小小勸不聽！警強勢執法拖4男上警車

▲14日凌晨中山區酒客鬧事警員到場勸阻無效、施展強制力帶回4人依社維法送辦。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

11月14日凌晨2時40分許，北市中山分局圓山派出所巡邏警員在雙城街32巷口執行巡守勤務，聽到巷內傳來爭吵聲趕往處理，見有3男子自雙城街32巷4-1號店家步出，後方尚有4名男子在後方尾隨叫囂。





▲14日凌晨中山區酒客鬧事警員到場勸阻無效、警方以強制力帶回4人依社維法送辦。（圖／記者張君豪翻攝）

警方見狀隨即把衝突雙方隔開、避免衝突擴大，調查發現雙方皆在某酒吧飲酒，酒後互看不順眼引發爭執，其中一方3人不願持續爭吵準備先行離開，另一方4人跟著走出店家叫囂嗆聲，惟警方處理過程中，尾隨對方嗆聲的劉男（20歲）何男（27歲）、吳男（30歲）、鍾男（25歲）不聽制止甚至對警察嗆聲。

在場警員認定4男言行雖未構成刑法妨害公務罪嫌，但已明顯觸犯社維法，並將劉男等4人逮捕帶回；社維法第85條第1、2款「於公務員依法執行職務時，以顯然不當之言詞或行動相加，未達強暴脅迫或侮辱之程度者」、「公務員依法執行職務時，聚眾喧嘩，致礙公務進行者」移送裁罰。

警方表示警員執法時聚眾喧嘩，致礙公務進行者、最重可處拘留或新臺幣1萬2千元以下罰鍰、警方呼籲民眾飲酒需理性節制，以免朋友飲酒聯誼不成、反觸法吃上官司。

【其他新聞】

►推特驚見2交警下崗「口愛」 臂章號碼查出是他…警政署回應了

►E奶網紅潘緣涉跨境運毒！ 操盤進8公斤大麻「只收虛擬幣」



►獨／直擊「左撇子」又被抓了！網售大麻CBD製品 最重可判囚7年