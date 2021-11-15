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這輛車有刀！火爆運將北市亮開山刀攔車　到案稱：不爽被比中指

▲▼民眾目擊徐男拿開山刀在街頭攔車，錄下畫面丟上網路。（圖／翻攝臉書「爆料公社二社」）

▲徐男拿開山刀下車，對後方計程車亮刀示威。（圖／翻攝臉書「爆料公社二社」）

記者游宗樺／台北報導

台北市一輛多元計程車在14日晚間6時許，行經市民高架道路時，與另輛計程車發生行車糾紛，多元計程車駕駛不滿，竟然在下匝道後，趁對方停等紅燈拿著開山刀，跑到計程車旁用力敲打，還高分貝辱罵車內運將，全程被後方行車紀錄器錄下，將畫面上傳臉書，要網友留意這輛多元計程車車內有長刀，叫車搭乘時要小心。

據了解，徐姓男子（43歲）事發前，在市民高架上與黃姓運將（61歲）發生行車糾紛，才會憤而持開山刀下車威嚇，由於近日爆發瑪莎拉蒂富少歐人事件，持球棒將人打到命危，這起街頭亮刀事件讓網友紛紛留言回應「社會在走、刀劍要有」、「不知道在台灣開車，車上放跟球棒或高球桿是標配嗎」、「這怎麼不是遇上近期的棒球隊勒，出事的話肯定很精彩」、「開車在走，球棒要有！」、「台灣社會變了 暴力事件不斷 不怕挨告連警察也不怕」

▲▼民眾目擊徐男拿開山刀在街頭攔車，錄下畫面丟上網路。（圖／翻攝臉書「爆料公社二社」）

▲民眾目擊徐男拿開山刀在街頭攔車，錄下畫面丟上網路。（圖／翻攝臉書「爆料公社二社」）

警方得知此一訊息後，主動進行偵辦，發現雙方當事人都沒有報警，進一步追查後，當時雙方行駛於市民高架東往西方向，途中爆發行車糾紛，互比中指、按喇叭，徐男不滿才會在下建國匝道後，趁黃男停等紅燈，拿開山刀下車敲打計程車的引擎蓋，同時出聲叫罵。警方循線通知雙方到案，並依恐嚇、毀損等罪嫌，將徐男送辦。

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