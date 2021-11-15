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大安區某診所「第2劑AZ打成莫德納」　北市衛生局：研擬開罰

莫德納疫苗。（圖／記者李毓康攝）

▲莫德納疫苗。（示意圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

台北市大安區某間診所12日將原本要接種第二劑AZ疫苗的23名民眾，打成莫德納疫苗，北市衛生局13日接獲通報後，緊急停止該診所第14期疫苗接種服務，並啟動民眾健康關懷。台北市衛生局15日表示，截至目前僅有1人表達身體不適，後續會持續關懷與追蹤，另針對診所疏失部分，待這2天再到診所調查、釐清相關狀況後再討論裁罰部分。

北市衛生局日前說明，大安區某診所12日有20名民眾，透過中央預約平台登記第2劑AZ疫苗接種，另有3位為登記殘劑，12日下午3時診所人員取出疫苗，但未落實3讀5對，誤拿莫德納疫苗，導致當日23位民眾接種莫德納疫苗，診所至當日看診結束，盤點藥物時，才發現AZ疫苗未減少，便通報衛生局。

由於過去其他縣市發生誤打疫苗事件時，診所都有被依法開罰，被問到大安區該家診所是否會被開罰？北市衛生局15日接受《東森新媒體ETtoday》訪問時指出，該間診所已停權施打第14疫苗（接種時程為11月13日至11月24日），後續會看流程改善等作為，倘若可以的話，第15期就會恢復接種疫苗任務；這2天還會派員到該診所做調查，釐清相關狀況後再思考裁罰部分。

至於有無民眾打完疫苗後身體不適？北市衛生局回應，當初有1人表達身體不舒服，後續有請同仁持續關心、關懷。

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