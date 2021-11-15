　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

畫面曝光！偷走潤泰千金PRADA包進電梯　保全猝死恐難求償

記者張君豪／台北報導

根據《鏡週刊》報導，台灣身價逾千億富商潤泰集團總裁尹衍樑女兒尹崇恩驚爆住家保全竟成內鬼竊賊，遭到指控的許姓保全涉嫌將她暫時放在住家外鞋櫃上的名牌包偷走，包包裡有尹崇恩要用來支付裝潢費用的現金120萬元及手機等財物，轄區松山警方獲報後也迅速調閱監視器確定大樓許姓保全涉案，但許男到案後堅決否認涉案，加上許姓保全在今年10月19日突然身亡，恐讓尹崇恩後續官司求償無門。

▲監視器畫面顯示許姓保全拿走尹崇恩背包、但許男今年10月過世、法院裁定刑案公訴撤回。（圖／記者張君豪翻攝）

▲監視器畫面顯示許姓保全拿走尹崇恩背包、但許男今年10月過世、法院裁定刑案公訴撤回。（圖／記者張君豪翻攝）

▲監視器畫面顯示許姓保全拿走尹崇恩背包、但許男今年10月過世、法院裁定刑案公訴撤回。（圖／記者張君豪翻攝）

15日上午松山警方公布許姓保全涉案監視器畫面、潤泰千金遭內賊保全侵占內含鉅款的背包畫面曝光！根據松山警方調查，轄區2月18日傍晚17點接獲尹女報案，她內發現含120萬現金的PRADA包不翼而飛。

警方到場調閱監視器後，發現在大樓內擔任保全的許姓男子涉有重嫌，警方掌握關鍵影像後請他到案說明，許男（58歲）否認有下手偷竊或侵占尹女背包，但關鍵大廳監視器畫面拍下許男背著背包走出，警詢後依觸犯刑法337條侵占遺失物罪嫌移送台北地檢署偵辦。

根據警方受理報案資料，尹女案發當天上午將現金120萬元、iPhone手機、相機及高檔名牌皮夾、以及多達120萬元現金放在一個甜點紙袋內，然後塞入黑色PRADA背包內，她短暫將背包放在自家鞋櫃上，沒多久要拿就發現背包不翼而飛，報警調閱監視器才知遭保全竊取。

尹崇恩事後對許男提出竊盜、業務侵占等罪，10月19日許男突然過世，台北地院判決該案公訴不受理，內賊保全員偷竊尹衍樑千金的離奇案件就此結案。

【其他新聞】

推特驚見2交警下崗「口愛」　臂章號碼查出是他…警政署回應了

E奶網紅潘緣涉跨境運毒！ 操盤進8公斤大麻「只收虛擬幣」

獨／直擊「左撇子」又被抓了！網售大麻CBD製品 最重可判囚7年

►從「腳底」暖到全身的最強方法

ET快訊
三上悠亞疑走光「6秒片瘋傳」　超巨兇器掉出！
撞擊瞬間曝！嬤載孫女遭砂石車「高速推8秒」輾斃　
瑪莎惡少集團4豪車「車牌全是2580」　選號原因曝
運鏡配樂超強！「Youtuber清流」鄉民一致點名他
保全猝死！偷走潤泰千金PRADA包進電梯　畫面曝光
北市嬤載1歲孫女「遭砂石車輾過」　屍骨分離雙慘死
爆與陳時中無罩聚餐！　郭台強回應了
LIVE／ET午間新聞：驚悚現場！嬤載1歲孫遭砂石車輾斃　屍
老公太會夾！　人妻崩潰「想10元隨便賣」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

雲林連2起砸店鬥毆案件　張麗善道歉：我們非常痛心

孝女救病母神桌下裸睡36天　惡神棍指侵竟狂言：只伸進去攪兩下

瑪莎惡少「幕後集團」超囂張！查扣4豪車車牌全是2580　選號原因曝

撞擊瞬間曝光！祖孫遭砂石車輾過雙亡…機車遭「高速推撞8秒」

毒蟲無照闖紅燈拒攔查！花蓮市區狂飆撞車被逮...這下罰慘了

畫面曝光！偷走潤泰千金PRADA包進電梯　保全猝死恐難求償

瑪莎惡少博弈集團被抄！男大生母：判決下來才可判斷是否討回公道

疑買完菜回家…北市嬤載1歲孫女「遭砂石車輾過」！屍骨分離慘死

呂文忠卸任調查局長感性致謝　王俊力接任強調「榮譽」信念

危險！電線掉落路面橫跨4車道　貨車吊臂沒收好害的

女碩生遭砂石車輾斃...家屬慟！泣訴司機蓄意殺人：她死不瞑目

單手救星！日男神發明自動開瓶器 輕鬆裝上「一按即開」再壓秒蓋回

遭144km快速直球重擊頭部！　兄弟陳偉漢倒地流血緊急送醫

遭144km快速直球重擊頭部！　兄弟陳偉漢倒地流血緊急送醫

直擊60年歷史蘋果麵包創始店! 公開製作過程...童年回憶全湧上

名車男雙黃燈占道被騎士按喇叭 不爽嗆「叫警察來！」下秒落跑

王思佳擠完母奶穿「4萬5透視禮服」　下馬威出席走鐘獎：YT圈比較溫暖

「疑未注意車況」名車路口左轉　騎士下秒被撞...翻滾數圈倒地！

宋智孝曝「男孩激短髮」 出道20年突剪短！哈哈也驚呆

女學生「突接吻鄭恩地」勇敢告白　因性向遭罷凌：喜歡一個人錯了嗎？

雲林連2起砸店鬥毆案件　張麗善道歉：我們非常痛心

孝女救病母神桌下裸睡36天　惡神棍指侵竟狂言：只伸進去攪兩下

瑪莎惡少「幕後集團」超囂張！查扣4豪車車牌全是2580　選號原因曝

撞擊瞬間曝光！祖孫遭砂石車輾過雙亡…機車遭「高速推撞8秒」

毒蟲無照闖紅燈拒攔查！花蓮市區狂飆撞車被逮...這下罰慘了

畫面曝光！偷走潤泰千金PRADA包進電梯　保全猝死恐難求償

瑪莎惡少博弈集團被抄！男大生母：判決下來才可判斷是否討回公道

疑買完菜回家…北市嬤載1歲孫女「遭砂石車輾過」！屍骨分離慘死

呂文忠卸任調查局長感性致謝　王俊力接任強調「榮譽」信念

危險！電線掉落路面橫跨4車道　貨車吊臂沒收好害的

陳時中「脫罩飲酒作樂」掌鏡人曝光　她怒批：爆料者心機重

正崴旗下森崴能源今掛牌上演蜜月行情、飆漲近2成　抽中一張潛在獲利2萬元

昔稱「全世界公投幾乎都綁大選」　陳其邁撇雙標：是民主實踐過程

宜蘭前進2021Meet Taipei　24家創新品牌代表隊揭曉

出國者白打高端　沈富雄罵陳時中「趙高」、高嘉瑜輕佻政客

高端混打BNT「領全新小黃卡」　他一看愣住超丟臉：真的是重打

300張「淨零」明信片送進總統府！　青年喊話蔡英文：不是口號

鄉民一面倒選2樓！13樓輸在「硬傷兩房」　網搖頭：空間最難妥協

央行明年繳庫預算上調近百億　楊金龍：拼2023年恢復至1800億元

粿粿《全明星》爆紅連拍3季！多家經紀公司緊盯「搶人戰結果出爐」

社會熱門新聞

竹聯幫大哥半裸陳屍草叢　妻泣：我只想要真相

最後身影曝！竹聯大哥橫死　弟幫穿壽衣驚見駭人畫面

瑪莎惡少慘了！檢警狂抄幕後博弈暴力集團

PRADA包裝百萬現金放家門遭竊　潤泰千金扮柯南擒賊

瑪莎惡少「幕後集團」被抄！4名車一字排開

即／北市砂石車撞機車！　騎士、乘客遭輾斃

雲林兩派談判鬥毆　2人重傷

高乘載車道被罰龜速　法官更審解惑

竹聯太極堂大哥死因曝！半裸橫死草叢　高大成說話了

「百桂」老闆來電！男大生母憂遭報復

疑買完菜回家…北市嬤載1歲孫女「遭砂石車輾斃」

男大生醒來一句令媽心碎！她曝：兒仍在恐懼中

雲林虎尾KTV唱歌引口角約戰　1人下巴遭擊碎

員林深夜競車追逐變鬥毆　 下車秒抄高爾夫球桿追打

更多熱門

相關新聞

某診所「AZ打成莫德納」　北市研擬開罰

某診所「AZ打成莫德納」　北市研擬開罰

台北市大安區某間診所12日將原本要接種第二劑AZ疫苗的23名民眾，打成莫德納疫苗，北市衛生局13日接獲通報後，緊急停止該診所第14期疫苗接種服務，並啟動民眾健康關懷。台北市衛生局15日表示，截至目前僅有1人表達身體不適，後續會持續關懷與追蹤，另針對診所疏失部分，待這2天再到診所調查、釐清相關狀況後再討論裁罰部分。

即／北市砂石車撞機車！　騎士、乘客遭輾斃

即／北市砂石車撞機車！　騎士、乘客遭輾斃

男大生醒來一句令媽心碎！她曝：兒仍在恐懼中

男大生醒來一句令媽心碎！她曝：兒仍在恐懼中

台東少女出門散心　跌落4米高橋下

台東少女出門散心　跌落4米高橋下

轎車國3護欄火燒車　駕駛逃命車燒成廢鐵

轎車國3護欄火燒車　駕駛逃命車燒成廢鐵

關鍵字：

潤泰集團尹衍樑尹崇恩保全偷竊死亡求償無門不起訴影音北市松山

讀者迴響

熱門新聞

男大生和海豚「人豚戀」6個月　結局悽慘

這群人現刑事局！茵聲：替全場女性告人

反骨走鐘獎大合照「N張都獨缺本本」！網疑：有心結？

快訊／台灣第一名拉麵出事了！客人吃「鬼增量辣度」送醫

KID掀開東區妹仔遮臉狗頭！一看是「10萬網紅」揭真相

蔡英文稱「核四在地震帶上」網一查傻了

小亨堡瘦身成功「超狂對比照曝光」

二伯走鐘獎「半球溢出馬甲」難得激辣現身

許瑋倫43歲冥誕！李威「連續14年沒缺席」發文看哭網

瑪莎惡少慘了！檢警狂抄幕後博弈暴力集團

國家級邊緣人連5天免費喝手搖杯

吃完薑母鴨…他「血管整條撕裂開」倒地猝死！

PRADA包裝百萬現金放家門遭竊　潤泰千金扮柯南擒賊

沐浴乳標錯價2包19元　老董認賠200萬被讚爆

郵局存款超過100萬...行員吐「1殘酷事實」

更多

最夯影音

更多
女碩生遭砂石車輾斃...家屬慟！泣訴司機蓄意殺人：她死不瞑目

女碩生遭砂石車輾斃...家屬慟！泣訴司機蓄意殺人：她死不瞑目
單手救星！日男神發明自動開瓶器 輕鬆裝上「一按即開」再壓秒蓋回

單手救星！日男神發明自動開瓶器 輕鬆裝上「一按即開」再壓秒蓋回

遭144km快速直球重擊頭部！　兄弟陳偉漢倒地流血緊急送醫

遭144km快速直球重擊頭部！　兄弟陳偉漢倒地流血緊急送醫

遭144km快速直球重擊頭部！　兄弟陳偉漢倒地流血緊急送醫

遭144km快速直球重擊頭部！　兄弟陳偉漢倒地流血緊急送醫

直擊60年歷史蘋果麵包創始店! 公開製作過程...童年回憶全湧上

直擊60年歷史蘋果麵包創始店! 公開製作過程...童年回憶全湧上

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12月起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面