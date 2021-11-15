畫面曝光！偷走潤泰千金PRADA包進電梯　保全猝死恐難求償

記者張君豪／台北報導

根據《鏡週刊》報導，台灣身價逾千億富商潤泰集團總裁尹衍樑女兒尹崇恩驚爆住家保全竟成內鬼竊賊，遭到指控的許姓保全涉嫌將她暫時放在住家外鞋櫃上的名牌包偷走，包包裡有尹崇恩要用來支付裝潢費用的現金120萬元及手機等財物，轄區松山警方獲報後也迅速調閱監視器確定大樓許姓保全涉案，但許男到案後堅決否認涉案，加上許姓保全在今年10月19日突然身亡，恐讓尹崇恩後續官司求償無門。

▲監視器畫面顯示許姓保全拿走尹崇恩背包、但許男今年10月過世、法院裁定刑案公訴撤回。（圖／記者張君豪翻攝）

15日上午松山警方公布許姓保全涉案監視器畫面、潤泰千金遭內賊保全侵占內含鉅款的背包畫面曝光！根據松山警方調查，轄區2月18日傍晚17點接獲尹女報案，她內發現含120萬現金的PRADA包不翼而飛。

警方到場調閱監視器後，發現在大樓內擔任保全的許姓男子涉有重嫌，警方掌握關鍵影像後請他到案說明，許男（58歲）否認有下手偷竊或侵占尹女背包，但關鍵大廳監視器畫面拍下許男背著背包走出，警詢後依觸犯刑法337條侵占遺失物罪嫌移送台北地檢署偵辦。

根據警方受理報案資料，尹女案發當天上午將現金120萬元、iPhone手機、相機及高檔名牌皮夾、以及多達120萬元現金放在一個甜點紙袋內，然後塞入黑色PRADA背包內，她短暫將背包放在自家鞋櫃上，沒多久要拿就發現背包不翼而飛，報警調閱監視器才知遭保全竊取。

尹崇恩事後對許男提出竊盜、業務侵占等罪，10月19日許男突然過世，台北地院判決該案公訴不受理，內賊保全員偷竊尹衍樑千金的離奇案件就此結案。

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