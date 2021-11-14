北市警取締「未戴口罩」2026件！僅13件裁罰　議員批：濫罰擾民求獎賞

▲台北市議員王浩。（資料圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

今年5月中旬爆發新冠肺炎本土疫情，全台進入三級警戒，民眾外出須全程佩戴口罩，若經勸導不聽可開罰。台北市議員王浩表示，北市警局為鼓勵員警加強取締違反防疫規定相關案件，祭出取締數量達一定業績可記功嘉獎，卻造成部分員警為獲獎勵，動輒騷擾盤查路過民眾，浮濫開單情形嚴重，甚至有員警開上百張罰單，光取締未戴口罩就獲超過10支嘉獎。

王浩於11日台北市議會市政總質詢時提及，截至今年8月底，僅短短3個月間，警局就開出2054張罰單，平均每天開單數量超過20件，其中又以「未戴口罩」有2026件佔絕大多數，其餘另有「群聚」20件，以及「違規營業」8件；而這些取締案件更有多達1818件為員警主動巡邏查獲，比例將近九成。

不過，警察局雖被授予取締違反防疫規定案件的權力，最後決定是否裁罰，仍由衛生局認定。王浩進一步檢視衛生局裁罰紀錄發現，今年1至9月，衛生局裁處違反防疫相關規定案件僅65件，當中由警局提報的案件更只有18件，而有裁罰件數13件，對照警局的2000多件取締案件，移送裁罰率僅0.8％，代表許多取締案件不僅違規事證不足，或是未達裁罰標準，甚至絕大多數罰單根本沒移送。

王浩質疑，員警隨便開單情形浮濫的原因，就是因為警察局於今年5月頒布的「取締違反防疫規定案件獎懲辦法」中明文規定，員警只要取締2件違規案件，就可獲得嘉獎1次，過去半年來，警察局因取締未戴口罩案件，獲得嘉獎的員警就有365人，累計嘉獎數多達1076支。

王浩表示，以分局來看，北投分局平均每位開單員警獲得5支嘉獎為最多，文山一分局每位員警4.4支嘉獎居次，大安分局每人4支嘉獎排名第三；再以獲獎勵員警隸屬單位細分，大理街派出所最為誇張，所內兩位員警靠取締未戴口罩就拿走25支嘉獎，平均每人嘉獎數高達12.5支，復興派出所平均每人獲得8支嘉獎排名第二、大屯派出所每人獲得7支嘉獎位居第三。

王浩強調，依現行公務人員考績法，每累積9支嘉獎就等同記大功1次，破獲重大刑案都不見得能有此殊榮，如今卻只要在路上攔查民眾未戴口罩就能輕鬆達標，甚至連未出門取締，僅協助取締案件移送、核稿的內勤人員都能獲獎，可見此獎勵規定有多麼荒謬。

王浩呼籲，北市府獎懲制度無紀律，空有獎勵辦法卻無查核機制，員警即使開出無效取締罰單，相對應的獎勵卻不會因此受到影響，應好好檢討現行獎勵規定合理性，取締民眾疑似違規情事也要確實查證，並待衛生局開罰後再行獎勵，以維民眾權利與獎勵公平性。

台北市警察局於14日回應，今年5至8月取締民眾違反防疫措施2054件，其中2026件為未戴口罩案件，均依北市府委任公告，以警察局名義辦理完成裁罰；另考量第1線執勤員警要面對可能風險，除了提供充分防護裝備外，且考量員警配合市府防疫政策，執行相關防疫工作之辛勞，特別訂定獎勵規定，以激勵員警士氣。

北市警察局強調，遵守北市防疫政策滾動式調整防疫勤務作為，並對員警取締作為進行實質審查，以利防疫工作順遂，確保民眾健康與安全。