核四試運轉「187項檢核32項沒過」　經濟部說分明：無法運轉

▲經濟部在核四公投意見發表會後重申立場。（圖／翻攝經濟部臉書）

實習記者張鈞量／台北報導

四大公投案將於12月18日登場，13日首場意見發表會後，經濟部立即在官方臉書重申，核四其實沒有辦法運轉，仍有太多項目未過檢核，核廢料存放問題也還無解，並於文末呼籲重啟核四公投正方，「我們討論核能好壞，也要關心人性關懷，不要失去台灣人對人性的情感」。

經濟部表示，今天下午，重啟核四公投舉行了第一場意見說明會，經濟部由經濟部次長曾文生代表出席，也先整理第一階段說明會的重點跟大家說明，拜託大家幫忙轉傳分享，釐清核四的問題。

經濟部表示，「核四最大的問題就是它沒有辦法運轉，它沒有辦法重啟」，公投理由書說，它已經完成運轉測試，這是謊言，其實那是當年自己政府辦的測試，是經濟部辦的安檢，而不是由原能會審查通過的試運轉測試。

經濟部解釋，原能會從2007年就開始接受台電提出來的試運轉測試，一直到2014年總共做了7年，試運轉有187個項目，其中有32個項目一直無法通過審核，就像考試已經考了非常多次，該寫的地方，依然空白、該訂正的地方沒有訂正，所以審查才不會通過。

經濟部強調，「核四試運轉會不會過，不只是封存多久的問題」，舉例來說，提案方說核四可以洩壓灌水，靠既有的SOP可以解決缺失，但是反應爐壓力槽的洩漏測試，恰恰是核四試運轉測試沒有通過的項目之一，它從來沒有拿到原廠的品保文件，在工程實務上，沒有辦法拿到品保文件就裝上去，是一個非常重要的致命錯誤。

針對意見說明會時正方代表黃士修的發言，經濟部反擊，提到核廢料，黃士修喜歡說，把核廢料放在他家，但全世界沒有一個國家或政府可以同意這樣做。他又告訴各位很多方法可以把核廢料回收再利用，但他沒有告訴各位，處理過後還是要運回台灣。

經濟部強調，北部地區縣市首長，甚至是中部縣市長，都對核四重啟抱持高度疑慮甚至反對，這不是政治攻防，這是台灣的安全問題，還是少數台灣跨黨派共識。

經濟部呼籲，「討論核能好壞，不要失去台灣人對人性的情感」，對方說核災不可怕，甚至說沒有一個人因為福島核災而死，這是沒有同理心的行為。福島核災，相信國人都歷歷在目，數十萬居民無家可歸。

經濟部強調，在台灣核電廠超過30公里的範圍，如果跟新北、基隆、台北、桃園、宜蘭超過1000萬的居民說，核災發生你不會死亡，但是要撤離家園10年甚至20年才能回去，你可以接受嗎？我們討論核能好壞，也要關心人性關懷，不要失去台灣人對人性的情感。

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