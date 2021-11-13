黃士修擁核硬扯李應元真民主　民進黨痛批消費「令人不齒」

▲重啟核四正方代表黃士修。（圖／記者李毓康攝）

記者呂晏慈／台北報導

重啟核四、三接遷移（珍愛藻礁）、反萊豬、公投綁大選等公投案將在年底投票，中選會13日舉辦首場公投意見發表會，重啟核四公投領銜人黃士修會中稱「福島核災至今無人因為輻射死亡或得癌症」，還扯到近期辭世的環保署前署長李應元「過去反核但要求公投」才是真民主，言論引發議論。民進黨發言人劉康彥會後痛批，黃士修無視李應元非核家園的信念，借題發揮消費核四公投，令人不齒。

劉康彥舉例，黃士修在2018年曾公布一則影片，稱「核廢料對於蘭嶼的人民最重要的一個生活改變，就是讓蘭嶼居民有機會有能力跟本島人民一樣享受現代化的電力」，這就像黃士修拿已故李應元前署長、福島核災出來消遣一樣，不僅讓人感到憤怒，更是對蘭嶼族人等當事人最大的扭曲。

劉康彥表示，今日黃士修的各種荒謬發言，更可以看出核四重啟的訴求並無法說服民眾核四的安全問題已被解決，加上北部許多不分黨派的縣市首長都已表態反對，民進黨呼籲全民投票時，對於重啟核四務必投下不同意。

此外，劉康彥也說，提案方拿的是舊資料，且在2013年中央地質調查所的報告，也確定以前被稱為「S斷層」的，事實上就是一個斷層，此外在2019年地調所的報告也發現，核四的外海有一條93.9公里的斷層，「請問提案方，為什麼要逼迫台灣人民選擇一座核能電廠，蓋在斷層的正上方？」

劉康彥指出，從今天的公投電視發表會中就可以知道，根據中央地質調查研究所最新的報告，無法完全排除核四廠下的S斷層是活動斷層的可能性；另外，2019年經濟部的地調所也證實，核四的外海還有一條93.9公里的斷層，如果這條斷層動作，去引發斷層正下方機組的做動，請問提案方可以負責整個北台灣陷入核災的風險？

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