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全聯、家樂福同意設「平價專區」抗漲　啟動時間出爐！

▲▼民眾凌晨至大賣場買泡麵。（圖／記者游宗樺攝）

▲通路業者與經濟部喝過咖啡之後，同意設立「平價專區」。（圖／記者游宗樺攝）

記者林彥臣／綜合報導

民生物價蠢動，經濟部長王美花今（12）日傍晚邀請通路業者喝咖啡，將討論是否在賣場設置平價專區，讓消費者更容易挑選平價實惠的商品，商業司在會後轉述，各家通路業者對於設置民生用品的「抗漲標示」有共識，也都願意在店面中顯眼及入口處提供資訊，方便消費者挑選。

經濟部12日邀請全聯、家樂福、美廉社、愛買、大潤發、楓康超市等各大賣場超市業者。經濟部商業司指出，王美花與業者相談甚歡，會中討論如何透過設置抗漲區域或提供明確標示資訊，避免因預期心理引起價格波動，也消弭民眾恐慌，業者也暢所欲言，紛紛說明各自平價以及折扣機制。

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▲▼「五倍券數位綁定加碼抽獎活動」記者會-王美花。（圖／記者黃克翔攝）

▲王美花表示與業者相談甚歡。（圖／記者黃克翔攝）

王美花認為，業者可將原有的促銷活動做進一步的清楚標示與整合，像是設專區、在店面中顯眼及入口處提供資訊，或在各類商品區標示優惠抗漲商品等，與會業者皆同意。

專區商品以食用油、泡麵、麵條、衛生紙或當季指標商品等民生用品為主，特定商品品項、品牌，則由廠商及業者視商業機制調整，預計下週開始實施，期間至少到年底，後續會再視情況滾動檢討。

商業司強調，會持續與各賣場超市等通路業者溝通協調，隨時注意商品市場價格情況並協助宣傳，讓消費者有多樣、平價與優質的產品可以購買。

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