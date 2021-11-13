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「2021大港吃鍋」10萬獎金　在地名店爭當「高雄鍋王」

▲老饕喜愛的超人氣麻辣鍋-老四川巴蜀麻辣燙，已報名大港吃鍋共襄盛舉。（圖／高雄市觀光局提供）

▲老饕喜愛的超人氣麻辣鍋-老四川巴蜀麻辣燙，已報名大港吃鍋共襄盛舉。（圖／高雄市觀光局提供）

記者許宥孺／高雄報導

2022年《米其林指南》將把高雄納入評鑑，觀光局特別企劃強檔美食活動「2021大港吃鍋」比賽，日前已開放店家報名。觀光局透露，目前已有不少飯店、美食餐廳搶先報名，在地知名店家也準備爭取港都鍋王榮耀。

觀光局特別在冬天推出的強檔美食活動「2021大港吃鍋」，讓各具特色溫暖的鍋物，搶攻民眾的味蕾，即日起至21日開放報名，分為「個人鍋組」、「共鍋組」兩組，各組鍋王可獨得獎勵金10萬元，廣邀高雄各式鍋物好店問鼎高雄鍋王，最後選出20家必吃鍋物名店。

▲高雄最美涮涮鍋名號-樁涮HOT POT已報名大港吃鍋活動！（圖／高雄市觀光局提供）

▲高雄最美涮涮鍋名號-樁涮HOT POT已報名大港吃鍋活動！（圖／高雄市觀光局提供）

觀光局表示，在地鍋物名店紛紛搶先報名，像是捷利國際餐飲集團旗下、擁有高雄最美涮涮鍋名號「樁涮HOT POT」，招牌汕頭鍋經由主廚研製熬煮後，鮮甜回甘帶著淡淡的扁魚清香，香辣麻奶鍋更是年輕人的首選，湯頭辛香濃郁麻而溫潤，秉持著對食材的堅持，就想成為您心中最有心意的涮涮鍋專賣店首選。

而老饕深愛的超人氣麻辣鍋「老四川巴蜀麻辣燙」，已從高雄飄香到全台，也已立馬報名共襄盛舉。老四川總經理吳明翰表示，市府舉辦鍋物比賽，對於美食愛好者是個福音，身為高雄在地業者，一定要支持並且把好味道分享給更多人。

▲翰品酒店「品」日式鍋物已報名參賽，主打壽喜燒及涮涮鍋加上主廚特製手工丸。（圖／高雄市觀光局提供）

▲翰品酒店「品」日式鍋物已報名參賽，主打壽喜燒及涮涮鍋加上主廚特製手工丸。（圖／高雄市觀光局提供）

觀光局指出，報名店家百花齊放各具特色，以星級旅館為例，翰品酒店的「品」日式料理餐廳，主打壽喜燒及涮涮鍋加上主廚特製手工丸，享受完主餐還贈送宇治金時、嶺崗豆腐等甜點，搭配高雅舒適的用餐環境，帶領老饕走進美味殿堂，知名藝人吳鳳、莎莎，還有綜藝節目主持人小鐘等眾多名人造訪吃過都說讚。

知名店家部分，韓八燒肉鍋物店標榜物超所值的五星級食材及網紅甜品，更以「框構無形之火」裝潢，獲得美國繆思鉑金獎，韓八連老闆近一步說明：「提供民眾優質的食材跟用餐環境，一直是我們重要的經營目標，市府舉辦鍋物比賽，可以讓民眾看到原來可在這麼棒的環境吃鍋，是一種生活中的幸福」。

▲春囍打邊爐的蛤蠣卜卜鍋，報名爭取港都鍋王。（圖／高雄市觀光局提供）

▲春囍打邊爐的蛤蠣卜卜鍋，報名爭取港都鍋王。（圖／高雄市觀光局提供）

另外受到許多粉絲愛戴的在地鍋物名店，像是春囍打邊爐的蛤蠣卜卜鍋、夏好夏滿的桌邊爆炒石頭火鍋、讓你吃好吃滿的千葉火鍋及風見雞鍋物食堂等皆已加入鍋王爭霸戰，後續將有更多知名店家來響應本次高雄鍋物年度盛事。

▲鍋物達人試吃員募集活動由全台知名美食粉絲團「姐妹淘甜美食光」領軍。（圖／高雄市觀光局提供）

▲鍋物達人試吃員募集活動由全台知名美食粉絲團「姐妹淘甜美食光」領軍。（圖／高雄市觀光局提供）

觀光局表示，另一方面，鍋物達人試吃員募集活動也正火熱召募中，這次由全台知名美食粉絲團「姐妹淘甜美食光」領軍之達人試吃團，將帶領大家一起穿梭大街小巷、吃好吃滿吃開心！歡迎對火鍋有滿腔熱情，年滿18歲以上，擅長撰寫食記分享文，加上個人社群(Facebook、Instagram)追蹤人數達500人以上，都歡迎來報名試吃活動！目前也有許多隱藏民間的吃鍋達人準備進攻各式美味鍋物。鍋物達人試吃員徵選結果及參賽鍋物店家，定於11月26日在高雄旅遊網臉書及活動官網公布名單。更多最新資訊請上高雄旅遊網查詢。

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