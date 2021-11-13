大樓住宅變「快樂農場」！2男肖想發大財　122大麻株全鏟了

▲許男、馬男租住宅大樓栽種大麻。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市一名許姓男子涉嫌在住宅大樓栽種大麻，專案小組長期跟監埋伏，11日晚間將他查緝到案，並在高雄、桃園兩地共查扣大麻活株122株、乾燥大麻51公克等贓物，市值破百萬，另逮獲馬姓共犯，訊後依法送辦。

三民二分局日前接獲線報，一名綽號「阿賓」的男子涉嫌栽種大麻，警方組成專案小組展開查緝，經長期跟監埋伏，了解「阿賓」的真實身分，掌握相關不法事證後，報請高雄地檢署指揮偵辦。

▲許姓男子無固定工作，網購大麻種子自行研究栽種。（圖／記者許宥孺翻攝）

警方表示，專案小組長期蒐證調查，確認綽號「阿賓」的許姓男子，於新興區一處住宅栽種大麻處，見時機成熟立聲請搜索票，11日晚間10點多於新興區逮獲37歲的許姓男子到案，現場查扣種植大麻活株計47株、乾燥大麻1盆（12.5公克）、栽種及製造大麻之器具等贓證物。

▲警方於桃園八德逮獲馬姓共犯。（圖／記者許宥孺翻攝）

經警方深入追查，許姓男子還坦承，桃園八德也有一處大麻栽種場，警方便帶許姓男子前往桃園執行搜索，當場查獲41歲馬姓共犯，並查扣大麻活株計75株、乾燥大麻1袋(39公克) 、栽種器具等贓證物。

▲▼許男、馬男土法煉鋼自行研究栽種，但不排除有同行互相切磋技術。（圖／記者許宥孺翻攝）

警方調查，許姓、馬姓男子沒有固定工作，於網路上購買大麻種子，並且觀看網路教學栽種大麻已有4個多月，但不排除有同行「相互切磋技術求精進」，他們不僅負責製造、販賣，也供自己施用，此次警方一共查扣大麻活株122株、乾燥大麻51.5公克，市值破百萬，將持續追查販售去向。

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