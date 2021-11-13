「一世柴人」夫妻騎車出遊遇難　離家5分鐘慘遭無照酒駕屁孩撞死

▲陳姓死者被稱為「一世柴人」，從年輕開始就做培育柴犬工作 。（圖／翻攝當事人臉書）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市大寮區發生一起死亡車禍，一對陳姓夫妻慘遭20歲無照的黃姓男子酒駕撞死，消息傳出讓當地居民都非常震驚，因為陳姓夫妻住在翁園，在大寮地區飼養繁殖柴犬已經超過三十年，還曾經被譽為「一世柴人」。

陳姓夫妻生前非常喜歡動物，陳姓男子的臉書也是滿滿的柴犬照片，而且還有配種的影片，原來他在年輕時就從事培育柴犬的事業，在大寮區開設柴犬繁殖場，所以臉書滿滿的柴犬照片，底下朋友的留言都是一片稱讚聲，也有人稱他為「一世柴人」。

▲陳姓死者被稱為「一世柴人」，臉書滿滿都是柴犬照片 。（圖／翻攝當事人臉書）

▲陳姓死者被稱為「一世柴人」，從年輕開始就做培育柴犬工作 。（圖／翻攝當事人臉書）

夫妻兩個人也非常恩愛，平常喜歡騎車到處旅遊，13日這一天早上，他們兩個人騎車跟朋友是要到南投杉林溪遊玩，無奈才出門不到5分鐘，就遇上了死劫，而死者的兒女接到噩耗趕到現場，當場跪地痛哭。

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