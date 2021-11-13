制服警上班跨區到宮廟打屁摸魚　晚上再衝辦桌吃一波下場慘了

▲高雄市鼓山分局鼓山派出所一名鍾姓員警被檢舉「偷勤」 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市一名鍾姓員警在戶口查察的勤務時間當中，騎車前往轄區內的一間宮廟找人聊天，還吃起點心，不過被人檢舉之後，分局進行調查，認為他偷勤45分鐘，所以將他記2支申誡，同時改調警備隊。

鼓山分局督察組接獲檢舉，表示一名51歲的鍾姓員警在10月23日上午十一點多，穿著制服、騎警車前往轄區內的一間宮廟聊天，還疑似有嚼食檳榔等情事，晚上還跑到這家宮廟參加辦桌。不過督察組調查之後發現，這名鍾姓員警的確是在上班時間前往宮廟，雖然當時勤務是「查察戶口」，是不需要待在派出所內，只是這家宮廟並非是鍾姓員警的管區。而且在在宮廟聊天的時候，還拿了桌上的糖果、點心，被檢舉人認為是在嚼食檳榔，

▲高雄市鼓山分局鼓山派出所一名鍾姓員警被檢舉「偷勤」 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

督察組認定鍾姓員警是在11點05分抵達，然後在11點50分離開，中間有偷勤45分鐘鐘，對他給予2支申誡，同時改調鼓山分局警備隊上班。 鼓山分局表示該員為該宮廟轄區前警勤區警員，轄區經營甚深，常能解決該地治安問題。只是已調離該勤區，勤區查察至該宮廟，違反勤務紀律屬實。另勤餘晚間至該址高談闊論，有言行失檢情事遭致檢舉，除將該員懲處申誡二次外，並調至警備隊服務。