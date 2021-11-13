索命畫面曝！酒駕屁孩飆速撞死同遊夫妻　地上噴出10公尺火線　　

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市又發生酒駕肇事案件，一名20歲的黃姓男子夜唱跟同事一起開車回家，但沒想到就在行經大寮區光明路時，衝撞一部機車，造成一對夫妻當場死亡，死者友人目擊一切，因為他們相約要出遊，但現在卻發生酒駕致死，讓友人相當不滿，直呼太無辜了，而現在撞擊的監視器瞬間畫面曝光。

▲高雄市大寮發生一起死亡車禍，友人在死者身邊喊「撐下去」 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

監視器畫面就看到車輛高速飛過來，就在撞擊瞬間的時候，夫妻的機車不但被撞飛，還在地上拉出一條長長的火光線，看起來非常嚇人，也明顯可以感受到撞擊的力道非常大。

▲撞擊瞬間曝光，紅圈為被撞噴的夫妻檔 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

高雄市消防隊救護車抵達現場的時候，發現夫妻已經躺在地上，兩人相距大約近20公尺左右，機車也被撞噴到對向車道，整個地面都是破碎零件，陳姓夫妻當下已經沒有呼吸心跳，送醫之後仍然不治，而當時要跟這對夫妻一同出遊的友人也目擊過程，看到這一幕，還趕忙在夫妻身邊照顧，直喊著「要撐下去」，但還是沒等到好消息。

▲高雄市大寮發生一起死亡車禍 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市大寮發生一起死亡車禍，肇事車輛 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

肇事的是20歲的黃姓駕駛，車上載了17歲的張姓少年，他們兩個人是同事，是在下班之後一起去夜唱，結束之後開車要返回租屋處，但沒想到卻在途中酒駕撞死人，經過抽血換算之後，酒精值為0.41毫克，目前整起案件還在偵辦當中。