通緝犯南漂隱姓埋名11年！1動作讓他栽了　胡扯身分辯：我發福了

▲巡邏員警發現翁男交通違規，上前攔查發現是侵占通緝犯。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市一名翁姓男子11日騎乘機車逆向於人行道上，還一邊使用手機，巡邏員警撞見後回頭攔查，翁姓男子先是報上一組身分證字號，但2名員警看半天都說不像，他還瞎扯「我發福」仍遭識破，坦承自己涉及侵占，躲到南部躲藏11年，沒想到卻因小小的交通違規讓他栽了。

這起事件就發生在11日上午10點多，苓雅分局三多路派出所員警執行巡邏勤務，行經三多一路、福德三路口時，發現一名翁姓騎士逆向行駛於人行道上，還一邊使用手機，因此上前盤查。

▲翁男謊報身分證字號，還辯稱「我發胖了」。（圖／記者許宥孺翻攝）

員警上前提醒，翁姓男子頻頻說抱歉，表示急著接電話，接著員警又詢問身分證字號，他熟練地說出一組身分證字號，不過仔細比對相片後卻不符，2名員警輪番檢視，先是男子脫下口罩、安全帽，又拿下眼鏡，都直說五官不像。

翁姓男子則解釋：「我發胖了啦！」但員警認為有異，因為發胖歸發胖，眉毛、五官等仍不相似，要求男子快報上真實身分，並告知冒用他人身分的法律後果。

▲2名員警輪番檢視相片，五官、眉毛都不像。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲翁男坦承涉侵占被帶返所。（圖／記者許宥孺翻攝）

翁男最後坦承，剛才報上的身分證字號是前雇主的身分，自己涉及侵占案未出庭，躲到南部隱姓埋名生活長達11年，期間四處搬家躲避查緝，本想可以逃過刑事追訴期，沒想到竟因為一件小小交通違規讓他栽了。警方訊後以侵占通緝移送桃園地檢署送辦。

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