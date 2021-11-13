出狠招！奧地利「未打疫苗者」擬禁止外出　總理怒批1數據太可恥

▲奧地利總理查倫柏（Alexander Schallenberg）批評，境內接種率與他國相較之下「低得可恥」。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

上月中旬剛接任的奧地利總理查倫柏（Alexander Schallenberg）於11日批評，奧地利有足夠的疫苗，但接種率卻「低得可恥」，並暗示即將限制數百萬名「未接種疫苗者」若非必要禁止外出。他隔天再次對媒體表示，這項禁令最快將在本周日（14日）開始實施。

根據CNN報導，奧地利總理查倫柏11日表示，「其他國家的接種率明顯比奧地利高出許多，而這是可恥的，因為我們有足夠的疫苗可打。」同時暗示，再過幾天，奧地利就要針對數百萬名未接種的民眾祭出防疫封鎖限制令，若非因為上班、就醫等「必要原因」就禁止外出，而執法人員將對外出者進行隨機抽查。

根據報導，奧地利接種率約65％，是歐盟中比例偏低的國家之一，儘管現行措施已禁止未接種疫苗者出入娛樂場所、餐廳、美髮店與其他公共生活場所，但感染率仍然高達21％，而且還在持續上升。查倫柏警告，顯然，這個冬天對未接種者來說將是不舒適的，實施封鎖意味著他們不能離開家，除非工作、買必需品，「這都是我們在2020年曾經歷過的事情。」

查倫柏12日再次向媒體表示，政府預計在本周末實施這項限制令，「目標很明確，我們希望在周日在全國範圍對未接種疫苗者的封鎖限制『亮綠燈』。」此外，荷蘭首相呂特（Mark Rutte）同日宣布了為期3周的部分封鎖令，餐廳、超市與非必要零售業將提前打烊，重新實施社交距離限制。

德國首都柏林從下周一（15日）開始將禁止未接種者在室內用餐或出入酒吧、健身房與電影院等場所，最富裕的巴伐利亞邦當局11日宣布將進入緊急狀態，邦辦公室稱，巴伐利亞許多醫院已經沒有或只剩很少的病床容量。研究機構Robert Koch Institute數據指，德國平均7日感染率已上升至每十萬人263.7例，比上周的169.9例大幅增加許多。

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