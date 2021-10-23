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「這星座」最不想打疫苗？12星座中唯一接種率不到5成　2理由曝光

▲▼ 以色列開打第3劑。（圖／路透）

▲猶他州當局一項統計分析發現，天蠍座的新冠疫苗接種率在12星座中排名最後。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

疫苗接種成為今年全球熱門話題，但這竟也和星座沾上邊？美國猶他州鹽湖郡（Salt Lake County）衛生部門日前公布了一項有趣的統計顯示，該地區天蠍座的居民疫苗接種率僅46％，不但在12星座中敬陪末座，也是唯一一個接種率未能超過半數的星座。

根據《紐約郵報》、《華盛頓郵報》報導，鹽湖郡衛生部針對當地約120萬名人口的出生日期，統計其星座與新冠疫苗接種狀況，19日在推特公布結果後隨即引起一陣話題。在12星座中，獅子座以70％的高接種率獲得「最多人完整接種疫苗」的第一名星座，而「最少人打疫苗」的則是天蠍座，接種率僅46％，也是唯一一個接種率低於50％的星座。

▲▼美國猶他州鹽湖郡衛生當局進行統計，在12星座中，獅子座以70％的高接種率獲得「最多人完整接種疫苗」的第一名星座，而「最少人打疫苗」的則是天蠍座。（圖／翻攝自鹽湖郡衛生部推特）

▲猶他州鹽湖郡衛生當局公布的統計分析結果。（圖／翻攝自鹽湖郡衛生部推特）

統計結果顯示，當地疫苗接種率由高至低依序為，獅子座（70％）、水瓶座（67％）、牡羊座（59％）、射手座（59％）、巨蟹座（58％）、金牛座（56％）、雙子座（55％）、天秤座（54％）、雙魚座（51％）、摩羯座（51％）、處女座（50％）與天蠍座（46％）。

占星專家蒙杜法（Narayana Montúfar）表示，從太陽星座的概略特徵來看，這些排名是有意義的，例如，2個接種最多的星座是「火象的獅子」與「風象的水瓶」，身為森林之王的獅子座喜歡成為眾人關注的焦點，受人仰慕，享受眾人簇擁的優越感，而水瓶座擅長於社交、與社會連結，而且又是「科技迷」，通常傾向於接受創新。

蒙杜法接著說，牡羊和射手2個火象星座的接種率也很高，因為他們也喜歡社交活動，他們會覺得「我不想要有任何事情來阻止我和朋友們出去玩」。相反地，人們可能訝異具有健康意識的處女座竟排名倒數，因為處女座的人通常很關心健康，可能會猶豫是否要接種，他們過度思考而陷入了「分析癱瘓」。另外，天蠍座性格多疑相當注重隱私甚至可能「不想透露」他們的疫苗接種狀況。

鹽湖郡衛生部公關魯普（Nicholas Rupp）表示，他自己就是一名打完疫苗的天蠍座，大眾對這次的推文反應熱烈，因為星座會激發人們的競爭欲，沒有人會希望自己的星座排名墊底，即使是不相信占星術的人，目標就是要讓人們注意到疫苗議題，「我們花了10分鐘提出這個問題，希望讓大家在對疫苗接種（的議題）感到疲乏的時候，能再重新開始討論。」

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