力拼提升接種覆蓋率！南韓擬推「接種疫苗不需預約」　11日起實施

▲南韓推動提升2劑新冠疫苗接種覆蓋率，力拼11月起逐漸恢復日常生活。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

南韓政府力拼11月9日（第2周）前轉換現行防疫體制至「與病毒共存」（With Corona），為此須於2周前的10月25日前達成全國7成人口、8成成年人口、9成高齡族群完成2劑新冠疫苗接種之目標。隨著疫苗到貨量逐漸穩定，為了能有效提升接種率，南韓政府擬於11日起推動不用事前預約，就能當日施打疫苗的政策。

根據韓媒《紐西斯通訊社》，南韓政府正大力提升國內2劑疫苗的接種覆蓋率，只要年滿18歲且尚未預約施打任何1劑疫苗者，可以不用再像過去一樣須事前預約登記，只要當日前往疫苗份量足夠的醫療院所，即能夠順利接種。

該制度原訂從18日起開始實施，不過南韓新冠預防接種應對促進團今（7）日表示，為了提供未接種疫苗者儘速施打的機會、並有效提升60歲以上高齡族群的接種率，因此決定政策提前1周實施。

只要未接種者在造訪醫療院所前，向該醫療院所事先進行確認，而醫療院所在為患者施打時，即能優先使用開瓶後的殘餘疫苗劑量，依據「先入先出」原則，從最早分配到貨的疫苗開始開瓶使用，就算是未開瓶過的疫苗，也能提供未預約接種者使用。

報導指出，從9月18日開始進行事前預約登記的未接種者，將於10月1至16日進行疫苗施打；而至今為止尚未預約施打任何1劑疫苗者，11日以後可選擇當日直接造訪醫療院所施打，或是在Naver、Kakao網站上檢索搜尋鄰近醫療院所剩餘劑量。

根據南韓政府官網統計，截至7日0時為止，南韓共有3982萬3981人完成第1計疫苗接種，占總人口比率為77.6%（18歲以上人口則占90.2%）；至於完成2劑疫苗接種者則有2850萬6355人，占總人口比率為55.5%（18歲以上人口則占64.5%）。

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