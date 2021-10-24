奧地利擬推協助自殺合法化！患者可服藥安樂死　國會年底將投票

▲在法院判定禁止安樂死違憲後，奧地利政府於23日宣布，該國已擬定將「協助自殺」合法化的草案。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者葉睿涵／綜合報導

奧地利政府23日發布聲明指出，政府已擬定草案，自2022年起將協助自殺（Assisted Suicide）合法化，允許患有絕症或長期病重的患者在主動要求的情況下，通過藥物方式親自結束生命。

綜合路透社與俄羅斯衛星社報導，奧地利憲法法院於2020年裁定，為了保障國民的自決權，該國將自2022年起廢除協助自殺的禁令。為此，政府特別擬定草案，允許患有絕症或長期病重的患者在醫護的協助下結束生命。

司法部的立法摘要指出，在患者提出申請後，需經過至少2名醫生評估，判斷病人是否有能力自行作出決定，並在12週後執行安樂死的過程，以確保安樂死不是患者臨時起意的決定，不過末期病患可以提前至2週後進行。

執行安樂死的患者必須自行口服藥物，若患者有吞咽方面的問題，則可通過針管自行注射藥物，不過未成年人仍被禁止協助自殺。這項草案將交由專家評估後，於12月提交至國會投票表決。奧地利國會預計將在年底前通過法案，並於2022年1月1日生效。

若奧地利順利通過新法，那該國將成為歐洲第5個協助自殺合法化的國家，不過即使奧地利今年底未推出新法，原有的禁令也將自動失效。

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