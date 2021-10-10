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全球最年輕領導人下台　奧地利總理涉挪用公款操控媒體民調

▲▼ 奧地利總理庫爾茨（Sebastian Kurz）9日宣布請辭下台 。（圖／路透）

▲庫爾茨2017年5月成為奧地利人民黨領袖，帶領政黨在同年大選中獲勝，讓當年才31歲的他成為全球最年輕民選國家領袖之一。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

奧地利總理庫爾茨（Sebastian Kurz）身陷貪腐醜聞風波，9日宣布辭職，同時提名外交部長查倫柏（Alexander Schallenberg）接任總理職務。他被檢方指控涉嫌挪用公款，收買媒體操縱民調，如今正面臨刑事調查。

綜合BBC、紐約時報等外媒報導，庫爾茨被控在2016年至2018年期間涉嫌挪用財政部資金，把錢拿來賄賂民調機構，使其進行對他有利的調查，接著支付費用給媒體公司，針對該項調查結果進行報導。檢方6日針對庫爾茨所屬的奧地利人民黨多處據點進行突擊搜查，目前庫爾茨及其他9人正接受調查。

庫爾茨堅決否認收買媒體操縱民調的指控，稱這些說法毫無根據。但聯合政府夥伴綠黨揚言，若不換總理就要退出聯合政府陣線，讓他只好在9日晚間請辭下台。

「為了解決僵局，我宣布下台來防止混亂」，庫爾茨坦言，這對他來說並不是件容易的事，但現在國家需要的是穩定，國家比個人利益更加重要，但也會持續擔任政黨領袖，並在議會任職，「但我也會利用這個機會反駁那些針對我的指控。」

庫爾茨2017年5月成為奧地利人民黨（ÖVP）領袖，並在同年大選中獲勝，讓當年才31歲的他成為全球最年輕民選國家領袖之一。

分析指，儘管庫爾茨請辭下台，但他仍是奧地利政壇重要人物，也因為作為政黨領袖，他也將持續在內閣會議現身，且會與新總理保持密切聯繫。

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